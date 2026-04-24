Попри негоду та мокрий сніг: де пригріє до +19

Наразі на території України панує хмарна та нестійка погода. Найближчим часом нічні заморозки до -5 градусів морозу може замінити тепло вдень до +19 градусів.

На яких територіях відбудеться різке потепління інформує Укргідрометцентр.

Дивіться також В Україні вдарять заморозки до -5: де й коли буде похолодання

Де пригріє до +19?

З п'ятниці 24 квітня й аж до завершення тижня Україну накриє негода, та попри це варто очікувати потепління. Температура у п'ятницю коливатиметься в межах 5 – 12 градусів тепла. Тоді як в ночі 1 – 6 градусів тепла, а у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях в повітрі синоптики прогнозують заморозки 0 – 3 градусів тепла.

27 квітня температура повітря на території України прогріється до 11 – 17 градусів тепла. Водночас температура вночі не змінитися – залишатиметься в межах 1 – 6 градусів тепла.

Найтепліше вдень буде у неділю, 26 квітня – температура повітря сягне позначки +19, тоді як на Заході та Півночі України очікується 8 – 13 градусів тепла. Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Чи будуть дощі та вітер у ці дні?