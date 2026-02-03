Чергова хвиля похолодання: як довго буде морозна погода в Україні
- В Україні розпочалася третя хвиля похолодання, що утримає сильні морози на початку лютого, особливо у північно-західних та частині центральних областей.
- Послаблення морозів прогнозують на 4 – 5 лютого.
В Україні розпочалась третя хвиля похолодання. Вона протримає сильні морози на початку лютого, зокрема у північно-західних та частині центральних областей.
Різких змін погоди поки не прогнозують, однак поступово йде тенденція до потепління. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері "КИЇВ24".
Дивіться також Майже весна: на Львівщині плюсова температура буде вже цього тижня
Яких морозів чекати невдовзі?
Наталія Птуха не виключає, що такі морози, як у перші дні лютого, можуть стати останніми цього року. Водночас температура коливатиметься протягом місяця, а зимова погода швидко не відступить.
Загалом там практично вся перша декада лютого у нас буде, переважно, з від'ємними значеннями температури, хоча вже й тенденція буде йти до підвищення,
– пояснила Птуха.
Синоптикиня прогнозує, що у північних, західних та частині центральних областей середньомісячна температура в лютому буде в межах норми – від -4 до +2 градусів. На Півдні показники можуть бути навіть на 1 – 1,5 градуса вищими за норму.
За даними Укргідрометцентру, послаблення морозів варто очікувати приблизно 4 – 5 лютого. Потепління розпочнеться із західних та південно-західних областей.
Яку погоду прогнозують в лютому?
Раніше синоптики повідомляли, що на Львівщині прогнозують поступове потепління до 7 лютого. Вдень повітря може прогріватися до +6 градусів.
Водночас 4 лютого на дорогах може бути ожеледиця, невеликий сніг у західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують сніг із дощем.