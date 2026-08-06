Спека почне відступати: синоптики розповіли, коли та як зміниться погода в Україні

Найближчими днями в Україні прогнозують зміну синоптичної ситуації. Західні регіони першими відчують спад спеки. Водночас короткочасні опади накриють більшість областей.

Про це Укргідрометцентр повідомив в коментарі 24 Каналу.

Коли пройде спека?

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 7 серпня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +18...+25 градусів. Вдень переважно ще утримається сильна спека +35...+38 градусів, однак не у західних областях.

Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру

7 серпня в західних, 8 серпня й в північних та більшості центральних областей спека спаде,

– повідомили синоптики.

У суботу короткочасні грозові дощі очікуються у більшості областей. Опади здебільшого припиняться вже наступного дня, 9 серпня. Лише на сході та південному сході вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру

У нічні години температура повітря становитиме +13...+20 градусів, а у денні – пригріє до +24...+29 градусів. Водночас на півдні та південному сході країни ще буде спека до +33 градусів.

Прогноз погоди на 9 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) одразу для 14 областей України. Це пов'язано з прогнозованою негодою у вигляді грози, граду та шквалу.