Чи накриють дощі або сніг Україну найближчим часом
- Синоптики не прогнозують значних опадів в Україні з 16 по 18 грудня, але можливий незначний мокрий сніг.
- Туман очікується вночі та вранці 16 грудня у східних, центральних і північних регіонах та в Запорізькій області.
Значних опадів протягом найближчих днів синоптики в Україні не прогнозують. Утім, подекуди українцям все ж варто буде очікувати мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Де будуть опади, і які?
За даними синоптиків, істотних опадів в період з 16 по 18 грудня в Україні не буде. Лише у нічний час у вівторок, 16 грудня. на Лівобережжі можливий незначний мокрий сніг, на дорогах місцями можлива ожеледиця.
Також синоптики попереджають про туман вночі та вранці 16 грудня, який спостерігатиметься у східних та більшості центральних, а також Запорізькій областях. Аналогічне явище можливе і в північній частині країни.
Що чекати найближчим часом від погоди?
Загалом погода в Україні протягом тижня з 15 до 21 грудня характеризуватиметься несуттєвими змінами температури та слабким вітром. Подекуди очікуються невеликі опади у вигляді снігу або дощу.
Також раніше повідомляли, що цього тижня у порівнянні з минулим очікується підвищення температури на 2 – 4 градусів, але за винятком сходу та північного сходу. Водночас сильного потепління не прогнозують.
Крім вищезгаданого, як уже зазначали, метеорологічної зими в Україні наразі не спостерігається через плюсові температурні показники. Загалом останніми роками зими в нашому регіоні стають теплішими.