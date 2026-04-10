Коли та де на Великдень потепліє до +15 градусів
В Україні дещо зміниться погода на вихідних 11 та 12 квітня. Місцями стовпчики термометрів покажуть +15 градусів.
Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу.
Дивіться також Синоптики попереджають про мокрий сніг і туман: де відчутно погіршиться погода
Яку погоду чекати на Великдень?
До 11 квітня в Україні суттєвого потепління не прогнозують. Іван Семиліт зазначив, що температура +5 – +10 градусів триматиметься у денні години.
Натомість того ж дня, у суботу, вже стане тепліше у південних, східних регіонах та на Закарпатті. Там повітря прогріється до +13 градусів, повідомив синоптик.
Вже на 12 квітня Іван Семиліт прогнозує, що здебільшого температура вдень буде +7 – +12 градусів. Водночас на Півдні, Сході та Закарпатті пригріє аж до +15 градусів.
На карті Укргідрометцентру видно, що найтепліше на Великдень буде у Закарпатській, Херсонській та Луганській областях.
Чи будуть опади на вихідних?
Укргідрометцентр раніше попереджав, що у період з 10 по 12 квітня в Україні очікуються незначні дощі та мокрий сніг. А у західних областях 10 та 11 квітня пройдуть переважно без опадів.
Вночі та вранці 11 і 12 квітня прогнозують туман у південно-східних регіонах. А заморозки 0 – -3 градуси можливі уночі.
Як повідомляв Іван Семиліт, грози найближчими днями в Україні малоймовірні через прохолодну погоду.