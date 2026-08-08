До +38, але місцями з грозами та шквалами: якою буде погода на вихідних

Цими вихідними в Україні почне слабшати сильна спека. Через проходження холодного атмосферного фронту в більшості областей очікується зниження температури повітря, одна не на південному сході й у Криму.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Який прогноз погоди на вихідні?

Субота, 8 липня

У західних областях вночі місцями йтиме невеликий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме +12...+17 градусів уночі та +26...+31 градусів удень.

На Півночі вночі очікуються дощі з грозами, а місцями також зі шквалами. Вдень подекуди можливий невеликий короткочасний дощ. Стовпчики термометрів покажуть +14...+20 градусів уночі та сягнуть +26...+31 градусів вдень.

Грозові дощі накриють центральні області. В окремих районах можливі шквали до 17 – 22 метрів за секунду та град. Температура повітря вночі буде в межах +20...+25 градусів, а удень – +30...+35 градусів. Водночас на Дніпропетровщині місцями пригріє до +38 градусів.

На Півдні лише удень можливі грозові дощі. Подекуди можливі град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Вночі очікується +21...+26 градусів, а удень пригріє до +31...+36 градусів. У Херсонській і Запорізькій областях місцями температура повітря сягатиме +38 градусів.

У східних областях прогнозують нестійку та спекоту погоду. Вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень очікуються грози, місцями зливи, град і шквали 17 – 22 метри за секунду. Температура повітря становитиме +20...+25 градусів уночі та +32...+37 градусів удень.

Неділя, 9 серпня

У західних областях під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів. Температура вночі знизиться до +11...+16 градусів, а удень повітря прогріється до +26...+31 градуса.

На Півночі також буде суха погода. Вночі прогнозують +11...+16 градусів, а удень – в межах +24...+29 градусів.

У центральних областях буде малохмарно та без опадів. Температурні показники будуть в межах +15...+20 градусів уночі та +27...+32 градусів удень.

На Півдні країни та в Криму збережеться суха й тепла погода. Вночі температура коливатиметься в межах +17...+22 градусів, а удень – від +29 до +34 градусів.

У східних областях також не буде опадів. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, а удень прогріється до +28...+33 градусів.