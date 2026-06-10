Похолодання і негода сунуть до частини України: синоптик відповів, кому чекати злив і грози

Центральні регіони вже незабаром опиняться на межі температурних контрастів, що, ймовірно, може призвести до погіршення погодних умов у вигляді таких явищ, як грози, зливи та шквалистий вітер.

Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометерології Віталій Постригань у новій публікації у фейсбуці.

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Що буде з погодою надалі?

Синоптик попередив про суттєве погіршення погодних умов в Україні у п'ятницю, 12 червня, оскілки через загострення атмосферних фронтів у частині регіонів можуть сформуватися умови для небезпечних метеорологічних явищ.

За його словами, саме центральні області опиняться на межі температурних контрастів, саме в таких зонах атмосфера накопичує енергію, необхідну для розвитку гроз, сильних злив, шквалистого вітру, а місцями навіть граду.

Фактично – це зворотний бік будь-якої хвилі спеки, як кажуть – її заключна стадія,

– написав він.

Таким чином, за попередніми розрахунками, центральна частина, зокрема Черкаська область, опиняться на межі різких температурних контрастів через проходження холодного атмосферного фронту. Це створить умови для негоди.

Фахівець пояснив, що це сприятиме розвитку небезпечних погодних явищ, зокрема грозових дощів, граду та шквалистого вітру, який рухатиметься зі швидкістю від 17 до 22 метрів за секунду. Температурний фон знизиться.

Уночі стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні від 13 до 18 градусів тепла. Водночас у денний час температура повітря становитиме лише близько 20 градусів тепла, замість 29 градусів тепла, які фіксували синоптики раніше.

"Атмосфера динамічна, а синоптична ситуація під пильним контролем синоптиків. Слідкуйте за попередженнями, будьте в курсі погодних примх", – резюмував він.

До речі, загалом погода в Україні найближчим часом залишатиметься нестійкою через вплив атмосферних фронті та області зниженого атмосферного тиску. У більшості регіонів – короткочасні дощі, місцями з грозами.