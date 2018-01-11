Прогноз погоди на 11 січня: деякі міста України побачать сніг

11 січня погода в Україні буде хмарною та мінливою. За прогнозами синоптиків, на заході та сході очікуються опади у вигляді снігу, натомість на решті території України буде сухо.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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"11 січня погода в Україні буде такою: мінлива хмарність. У західній частині очікується місцями невеликий мокрий сніг і дощ, у східних областях – слабкий сніг . На решті ж території буде без опадів. Вітер – переважно південно-східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду", – підкреслюють синоптики.

За словами фахівців Укргідрометцентру, температура в Україні у середньму становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини буде значно тепліше – вдень +4 – +7 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 11 січня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – 0…+2

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 11 січня від Укргідрометцентру

Зауважимо, що найвища температура серед усіх українських міст буде саме в Ужгороді – 5 – 7 градусів вище нуля, а найнижча – на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі: тут прогнозується від -1 до +1 градусів.

В Карпатах 11 січня прогнозуємо невеликий мокрий сніг з дощем. Температура протягом доби – від -3 до +3 градусів. Станом на 8:00 10 січня висота снігового покриву становила: Дрогобич – 1 сантиметр, Стрий – 2 сантиметри, Плай – 33 сантиметри, Долина – 3 сантиметри, Коломия – 1 сантиметр, Пожежевська – 40 сантиметрі,

– додають у гідрометцентрі.

Щодо Києва, то тут опади не очкуються, а температура становитиме близько 0 градусів.