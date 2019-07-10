Прогноз погоди на 11 липня: Україну знову накриють дощі та холод
Погода в Україні у четвер, 11 липня, буде прохолодною та дощовою у всій областях. Стовпчики термометрів показуватимуть +18+23 градуси вдень, а вночі буде ще холодніше. Потепління почне повертатися в Україну лише через тиждень.
Прохолодна, хмарна і дощова погода продовжує панувати по всій країні, зауважила синоптик Наталка Діденко.
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Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, у Карпатах місцями +5+7 градусів. Вдень у більшості областей очікується +18+24 градуси, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів,
– розповіла синоптик.
Дощі падатимуть весь день практично у всіх регіонах. Лише у центральних та південних областях на короткий час може виглянути сонечко, що прояснить дощову погоду.
У Києві 11-го липня також очікується свіжа та волога погода. Періодично жителям столиці докучатимуть дощі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10+12 градусів, а вдень трішки потепліє – до +20+22 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 11 липня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +18…+20
Житомир – +18…+20
Вінниця – +19…+21
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +20…+22
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на 11 липня від Укргідрометцентру
Коли в Україну прийде потепління? В Україну прийшла затяжна прохолодна погода з дощами і зливами. Вона затримається у регіонах як мінімум ще на тиждень.
Потепління та легку спеку варто чекати лише 20-22 липня. Тоді температура повітря почне стабільно підніматися по кілька градусів на день і сягне спочатку до +26+29 градусів, а в південній частині України навіть до +28+32 градусів.
Спека прийде спочатку на Південь, а тоді помалу почне розповсюджуватися на західні та східні області.