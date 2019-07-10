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      Прогноз погоди на 11 липня: Україну знову накриють дощі та холод

      983 Читать новость на русском
      Погода 11 липня 2019 – Україну накриють дощі та холод
      Прогноз погоди в Україні на 11 липня / ua.depositphotos.com

      Погода в Україні у четвер, 11 липня, буде прохолодною та дощовою у всій областях. Стовпчики термометрів показуватимуть +18+23 градуси вдень, а вночі буде ще холодніше. Потепління почне повертатися в Україну лише через тиждень.

      Прохолодна, хмарна і дощова погода продовжує панувати по всій країні, зауважила синоптик Наталка Діденко.

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      Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, у Карпатах місцями +5+7 градусів. Вдень у більшості областей очікується +18+24 градуси, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів,
      – розповіла синоптик.

      Дощі падатимуть весь день практично у всіх регіонах. Лише у центральних та південних областях на короткий час може виглянути сонечко, що прояснить дощову погоду.

      У Києві 11-го липня також очікується свіжа та волога погода. Періодично жителям столиці докучатимуть дощі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10+12 градусів, а вдень трішки потепліє – до +20+22 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 11 липня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +18…+20

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +17…+19

      Полтава – +18…+20

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +21…+23

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +20…+22

      Київ – +18…+20


      Прогноз погоди на 11 липня від Укргідрометцентру

      Коли в Україну прийде потепління? В Україну прийшла затяжна прохолодна погода з дощами і зливами. Вона затримається у регіонах як мінімум ще на тиждень. 

      Потепління та легку спеку варто чекати лише 20-22 липня. Тоді температура повітря почне стабільно підніматися по кілька градусів на день і сягне спочатку до +26+29 градусів, а в південній частині України навіть до +28+32 градусів.

      Спека прийде спочатку на Південь, а тоді помалу почне розповсюджуватися на західні та східні області.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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