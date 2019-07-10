Прогноз погоди на 11 липня: Україну знову накриють дощі та холод

Погода в Україні у четвер, 11 липня, буде прохолодною та дощовою у всій областях. Стовпчики термометрів показуватимуть +18+23 градуси вдень, а вночі буде ще холодніше. Потепління почне повертатися в Україну лише через тиждень.

Прохолодна, хмарна і дощова погода продовжує панувати по всій країні, зауважила синоптик Наталка Діденко.

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Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, у Карпатах місцями +5+7 градусів. Вдень у більшості областей очікується +18+24 градуси, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів,

– розповіла синоптик.

Дощі падатимуть весь день практично у всіх регіонах. Лише у центральних та південних областях на короткий час може виглянути сонечко, що прояснить дощову погоду.

У Києві 11-го липня також очікується свіжа та волога погода. Періодично жителям столиці докучатимуть дощі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10+12 градусів, а вдень трішки потепліє – до +20+22 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 11 липня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +18…+20

Житомир – +18…+20

Вінниця – +19…+21

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +20…+22

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на 11 липня від Укргідрометцентру

Коли в Україну прийде потепління? В Україну прийшла затяжна прохолодна погода з дощами і зливами. Вона затримається у регіонах як мінімум ще на тиждень.



Потепління та легку спеку варто чекати лише 20-22 липня. Тоді температура повітря почне стабільно підніматися по кілька градусів на день і сягне спочатку до +26+29 градусів, а в південній частині України навіть до +28+32 градусів.



Спека прийде спочатку на Південь, а тоді помалу почне розповсюджуватися на західні та східні області.