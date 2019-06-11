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      Прогноз погоди на 12 червня: в Україну прийде спека до +34 градусів

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      Погода 12 червня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 12 червня / instagram.com

      Погода в Україні у середу, 12 червня, буде спекотною та сонячною у всіх областях. Лише у західних регіонах ймовірні літні дощі з грозами. Тому, це гарна можливість побільше часу відпочивати на свіжому повітрі, біля водойм та купатися в українських морях.

      12-го червня температура повітря вдень підніметься аж до +30+34 градусів, у західних областях спка буде ледь меншою – +29+32 градуси, пише синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Водночас вночі стовпчики температури опустяться до +17+23 градусів, тому повітря буде прохолодним і свіжим.

      Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі – де-не-де. У східних областях, півдні та центрі – сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека,
      – зауважила синоптик.

      У Києві у середу триматиметься спека до +30+33 градусів, а опадів не прогнозують.

      Така сонячна і спекотна погода затримається в Україні на кілька днів.

      Прогноз погоди на середу, 12 червня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +30…+32

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +32…+34

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +32…+34

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +30…+32

      Суми – +31…+33

      Полтава – +32…+34

      Дніпро – +32…+34

      Запоріжжя – +32…+34

      Донецьк – +32…+34

      Луганськ – +32…+34

      Харків – +32…+34

      Київ – +31…+33


      Прогноз погоди на середу, 12 червня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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