Прогноз погоди на 12 червня: в Україну прийде спека до +34 градусів

Погода в Україні у середу, 12 червня, буде спекотною та сонячною у всіх областях. Лише у західних регіонах ймовірні літні дощі з грозами. Тому, це гарна можливість побільше часу відпочивати на свіжому повітрі, біля водойм та купатися в українських морях.

12-го червня температура повітря вдень підніметься аж до +30+34 градусів, у західних областях спка буде ледь меншою – +29+32 градуси, пише синоптик Наталка Діденко.

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Водночас вночі стовпчики температури опустяться до +17+23 градусів, тому повітря буде прохолодним і свіжим.

Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі – де-не-де. У східних областях, півдні та центрі – сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека,

– зауважила синоптик.

У Києві у середу триматиметься спека до +30+33 градусів, а опадів не прогнозують.

Така сонячна і спекотна погода затримається в Україні на кілька днів.

Прогноз погоди на середу, 12 червня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29…+31

Рівне – +30…+32

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +32…+34

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +31…+33

Полтава – +32…+34

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +32…+34

Харків – +32…+34

Київ – +31…+33



Прогноз погоди на середу, 12 червня, від Укргідрометцентру