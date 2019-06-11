Прогноз погоди на 12 червня: в Україну прийде спека до +34 градусів
Погода в Україні у середу, 12 червня, буде спекотною та сонячною у всіх областях. Лише у західних регіонах ймовірні літні дощі з грозами. Тому, це гарна можливість побільше часу відпочивати на свіжому повітрі, біля водойм та купатися в українських морях.
12-го червня температура повітря вдень підніметься аж до +30+34 градусів, у західних областях спка буде ледь меншою – +29+32 градуси, пише синоптик Наталка Діденко.
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Водночас вночі стовпчики температури опустяться до +17+23 градусів, тому повітря буде прохолодним і свіжим.
Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі – де-не-де. У східних областях, півдні та центрі – сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека,
– зауважила синоптик.
У Києві у середу триматиметься спека до +30+33 градусів, а опадів не прогнозують.
Така сонячна і спекотна погода затримається в Україні на кілька днів.
Прогноз погоди на середу, 12 червня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29…+31
Рівне – +30…+32
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +32…+34
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +31…+33
Полтава – +32…+34
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +32…+34
Харків – +32…+34
Київ – +31…+33
Прогноз погоди на середу, 12 червня, від Укргідрометцентру