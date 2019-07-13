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      Прогноз погоди на 14 липня: на більшості території України дощитиме, у решті областей – спека

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      Погода 14 липня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода в Україні 14 липня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 14 липня, на одній половині буде дощовою, а на іншій – сонячною та без опадів. Температура повітря у середньому становитиме +21 – +23 градуси, щоправда на півдні стовпчики термометрів піднімуться аж до +28.

      За інформацією Українського гідрометцентру дощитиме здебільшого на Правобережній Україні включно з Київщиною, Сумщиною та Полтавщиною. Температура повітря тут становитиме від +20 (на Буковині, Волині та Львівщині) до +26 (у Кіровоградській області) градусів.

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      На решті ж території України, зокрема й на півдні, буде сонячно та без опадів, а стовпчики термометрів тут піднімуться від +23 (на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині) до +28 (на Миколаївщині, Херсонщині) градусів.

      Щодо Києва, то у столиці також дощитиме. Температура тут підніметься до +22 – +24 градусів.

      Додамо, що 14 липня вітер дутиме здебільшого у західному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Щоправда, у центрі від буде південно-східним: швидкість – аналогічна.

      Прогноз погоди на неділю, 14 липня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +24…+26

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк –+23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +22…+24

      Погода, Укргідрометцентр, дощі, сонце, 14 липня, Україна
      Прогноз погоди на 14 липня від Укргідрометцентру 

      blog_ava
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      Джерело: 24 канал
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