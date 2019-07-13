Прогноз погоди на 14 липня: на більшості території України дощитиме, у решті областей – спека
Погода в Україні у неділю, 14 липня, на одній половині буде дощовою, а на іншій – сонячною та без опадів. Температура повітря у середньому становитиме +21 – +23 градуси, щоправда на півдні стовпчики термометрів піднімуться аж до +28.
За інформацією Українського гідрометцентру дощитиме здебільшого на Правобережній Україні включно з Київщиною, Сумщиною та Полтавщиною. Температура повітря тут становитиме від +20 (на Буковині, Волині та Львівщині) до +26 (у Кіровоградській області) градусів.
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На решті ж території України, зокрема й на півдні, буде сонячно та без опадів, а стовпчики термометрів тут піднімуться від +23 (на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині) до +28 (на Миколаївщині, Херсонщині) градусів.
Щодо Києва, то у столиці також дощитиме. Температура тут підніметься до +22 – +24 градусів.
Додамо, що 14 липня вітер дутиме здебільшого у західному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Щоправда, у центрі від буде південно-східним: швидкість – аналогічна.
Прогноз погоди на неділю, 14 липня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк –+23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +22…+24
Прогноз погоди на 14 липня від Укргідрометцентру