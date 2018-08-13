Прогноз погоди на 14 серпня: спека в Україні посилиться
Погода в Україні у вівторок, 14 серпня, буде сонячною та ще спекотнішою майже у всіх регіонах. Свято Маковія, яке відзначають саме цього дня, пройде без опадів у всіх областях, окрім Львівської.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"14 серпня в Україні очікується суха спекотна погода з температурою повітря +29+34 градуси. У Києві Маковій буде сухим сонячним та спекотним, до +30+32 градусів", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Діденко також сповістила, що спека в Україні протримається принаймні до п’ятниці, 17 серпня.
"У кого тривало пектиме – південь, схід, центр – посилення пожежної небезпеки. Пийте побільше води, поливайте квіти ввечері та рано-вранці, повикидайте синтетичні штани та майки, повичісуйте котів, не забудьте про панамки малюкам, не дивіться на пилюку – ще буде час її побороти, словом, зустрічайте спеку в спеціальних обладунках – легковажних бретельках, чорних окулярах, у льонах та шовках", – порадила синоптик.
Прогноз погоди на вівторок, 14 серпня, у містах України:
Ужгород – +31...+33
Львів – +30...+32
Івано-Франківськ – +30...+32
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +30...+32
Луцьк – +30...+32
Рівне – +31...+33
Житомир – +31...+33
Вінниця – +30...+32
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +31...+33
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +31...+33
Харків – +30...+32
Київ – +30...+32