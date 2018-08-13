Прогноз погоди на 14 серпня: спека в Україні посилиться

Погода в Україні у вівторок, 14 серпня, буде сонячною та ще спекотнішою майже у всіх регіонах. Свято Маковія, яке відзначають саме цього дня, пройде без опадів у всіх областях, окрім Львівської.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"14 серпня в Україні очікується суха спекотна погода з температурою повітря +29+34 градуси. У Києві Маковій буде сухим сонячним та спекотним, до +30+32 градусів", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Діденко також сповістила, що спека в Україні протримається принаймні до п’ятниці, 17 серпня.

"У кого тривало пектиме – південь, схід, центр – посилення пожежної небезпеки. Пийте побільше води, поливайте квіти ввечері та рано-вранці, повикидайте синтетичні штани та майки, повичісуйте котів, не забудьте про панамки малюкам, не дивіться на пилюку – ще буде час її побороти, словом, зустрічайте спеку в спеціальних обладунках – легковажних бретельках, чорних окулярах, у льонах та шовках", – порадила синоптик.

Прогноз погоди на вівторок, 14 серпня, у містах України:

Ужгород – +31...+33

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +30...+32

Рівне – +31...+33

Житомир – +31...+33

Вінниця – +30...+32

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +31...+33

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +31...+33

Харків – +30...+32

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру