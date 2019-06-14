Прогноз погоди на 15 червня: спека залишиться з нами
Погода в Україні суботу, 15 червня, буде надалі спекотною і сухою. Лише жителям західних областей варто готуватися до грозових дощів.
Стовпчики термометра залишатимуться на високих позначках – до +30+35 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Трохи нижчою температура буде лише в горах.
У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай – +15+19 градусів,
– зазначає Діденко.
Локальні дощі з грозами обіцяють на Півночі та у Вінницькій області, трохи дощитиме також у інших західних областях.
У Києві в суботу, 15 червня, також буде спекотно – +30+33 градуси. Тут також можливий грозовий дощ.
Прогноз погоди на суботу, 15 червня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +29…+30
Рівне – +29…+31
Житомир – +29…+31
Вінниця – +29…+31
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +29…+31
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +31…+33
Київ – +30…+32
Прогноз погоди на 15 червня від Укргідрометцентру