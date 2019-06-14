Прогноз погоди на 15 червня: спека залишиться з нами

Погода в Україні суботу, 15 червня, буде надалі спекотною і сухою. Лише жителям західних областей варто готуватися до грозових дощів.

Стовпчики термометра залишатимуться на високих позначках – до +30+35 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Трохи нижчою температура буде лише в горах.

У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай – +15+19 градусів,

– зазначає Діденко.



Локальні дощі з грозами обіцяють на Півночі та у Вінницькій області, трохи дощитиме також у інших західних областях.

У Києві в суботу, 15 червня, також буде спекотно – +30+33 градуси. Тут також можливий грозовий дощ.

Прогноз погоди на суботу, 15 червня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +29…+30

Рівне – +29…+31

Житомир – +29…+31

Вінниця – +29…+31

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +29…+31

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +31…+33

Київ – +30…+32



Прогноз погоди на 15 червня від Укргідрометцентру