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      Прогноз погоди на 15 червня: спека залишиться з нами

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      Погода 15 червня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 15 червня / usplash

      Погода в Україні суботу, 15 червня, буде надалі спекотною і сухою. Лише жителям західних областей варто готуватися до грозових дощів.

      Стовпчики термометра залишатимуться на високих позначках – до +30+35 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. 

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      Трохи нижчою температура буде лише в горах.

      У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай – +15+19 градусів,
      – зазначає Діденко.
       

      Локальні дощі з грозами обіцяють на Півночі та у Вінницькій області, трохи дощитиме також у інших західних областях.

      У Києві в суботу, 15 червня, також буде спекотно – +30+33 градуси. Тут також можливий грозовий дощ.

      Прогноз погоди на суботу, 15 червня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +29…+30

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +31…+33

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +31…+33

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +29…+31

      Суми – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +31…+33

      Луганськ – +31…+33

      Харків – +31…+33

      Київ – +30…+32


      Прогноз погоди на 15 червня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Погода Спека в Україні
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