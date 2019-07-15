Прогноз погоди на 16 липня: на Схід насувається негода з грозами й похолоданням
Погода в Україні у вівторок, 16 липня, буде все ще дощовою. Щоправда, атмосферний фронт понесе хмари на Схід, звільнивши від своєї присутності західні області. Проте й там все поки не так гладко – локальні дощі підмочать репутацію літньому теплу, що повернеться у ці регіони.
Так, 16 липня, зливи найбільш ймовірні у східній частині України. Проте це не означає абсолютне сонце на решті території – воно все ж чергуватиметься із локальними дощами, хоча й незначними. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Найтеплішою погода буде у приморських регіонах. Так, на Півдні повітря подекуди прогріється до +26...+28 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, – на Сході. Температурні позначки там не піднімуться вище +18...+23 градусів.
На решті території температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Важливо! Попри локальні дощі, у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької і Харківської областей збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
У Києві є ймовірність невеликих опадів, але на сонце теж визиратиме з-за хмар. Протягом дня у столиці очікується +21...+23 градуси.
Прогноз погоди на вівторок, 16 липня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк –+21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +22…+24
Київ – +21…+23