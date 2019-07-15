Прогноз погоди на 16 липня: на Схід насувається негода з грозами й похолоданням

Погода в Україні у вівторок, 16 липня, буде все ще дощовою. Щоправда, атмосферний фронт понесе хмари на Схід, звільнивши від своєї присутності західні області. Проте й там все поки не так гладко – локальні дощі підмочать репутацію літньому теплу, що повернеться у ці регіони.

Так, 16 липня, зливи найбільш ймовірні у східній частині України. Проте це не означає абсолютне сонце на решті території – воно все ж чергуватиметься із локальними дощами, хоча й незначними. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Найтеплішою погода буде у приморських регіонах. Так, на Півдні повітря подекуди прогріється до +26...+28 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, – на Сході. Температурні позначки там не піднімуться вище +18...+23 градусів.

На решті території температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Важливо! Попри локальні дощі, у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької і Харківської областей збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Києві є ймовірність невеликих опадів, але на сонце теж визиратиме з-за хмар. Протягом дня у столиці очікується +21...+23 градуси.

Прогноз погоди на вівторок, 16 липня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк –+21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +22…+24

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на вівторок, 16 липня, від Укргідрометцентру