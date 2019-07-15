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      Прогноз погоди на 16 липня: на Схід насувається негода з грозами й похолоданням

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      Погода 16 липня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 16 липня / goodfon.com

      Погода в Україні у вівторок, 16 липня, буде все ще дощовою. Щоправда, атмосферний фронт понесе хмари на Схід, звільнивши від своєї присутності західні області. Проте й там все поки не так гладко – локальні дощі підмочать репутацію літньому теплу, що повернеться у ці регіони.

      Так, 16 липня, зливи найбільш ймовірні у східній частині України. Проте це не означає абсолютне сонце на решті території – воно все ж чергуватиметься із локальними дощами, хоча й незначними. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Найтеплішою погода буде у приморських регіонах. Так, на Півдні повітря подекуди прогріється до +26...+28 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, – на Сході. Температурні позначки там не піднімуться вище +18...+23 градусів.

      На решті території температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Важливо! Попри локальні дощі, у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької і Харківської областей збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

      У Києві є ймовірність невеликих опадів, але на сонце теж визиратиме з-за хмар. Протягом дня у столиці очікується +21...+23 градуси.

      Прогноз погоди на вівторок, 16 липня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +24…+26

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +22…+24

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк –+21…+23

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +22…+24

      Київ – +21…+23

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      Прогноз погоди на вівторок, 16 липня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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