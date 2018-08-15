Прогноз погоди на 16 серпня: спека в Україні спаде, а на заході пройдуть дощі
Погода в Україні у четвер, 16 серпня, буде дещо прохолоднішою у порівнянні з останніми днями. Жителям західних та північних областей слід очікувати на опади, подекуди вони пройдуть з грозами.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря становитиме протягом дня +25+29 градусів. Дощі з грозами, локальні та неоднорідні, пройдуть у четвер в західних та північних областях. На решті території – сухо,
– пише Наталка Діденко.
У Києві спека, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту, впаде до +28...+29 градусів. Є ймовірність локального дощу з грозою.
На Заході середня температура повітря складе – +21...+26, на Сході – +32...+35, на Півночі країни – +25...+28, на Півдні – +32...+35, а в центральній частині – +30...+33. Середня швидкість вітру по Україні 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на середу, 16 серпня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +22...+24
Житомир – +25...+27
Вінниця – +30...+32
Одеса – +33...+35
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +26...+28
Суми – +28...+30
Полтава – +31...+33
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +26...+28
Погода в Україні на четвер, 16 серпня, від Укргідрометцентру