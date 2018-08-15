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Прогноз погоди на 16 серпня: спека в Україні спаде, а на заході пройдуть дощі

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Прогноз погоди в Україні на 16 серпня
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у четвер, 16 серпня, буде дещо прохолоднішою у порівнянні з останніми днями. Жителям західних та північних областей слід очікувати на опади, подекуди вони пройдуть з грозами.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря становитиме протягом дня +25+29 градусів. Дощі з грозами, локальні та неоднорідні, пройдуть у четвер в західних та північних областях. На решті території – сухо,
– пише Наталка Діденко.

У Києві спека, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту, впаде до +28...+29 градусів. Є ймовірність локального дощу з грозою.

На Заході середня температура повітря складе – +21...+26, на Сході – +32...+35, на Півночі країни – +25...+28, на Півдні – +32...+35, а в центральній частині – +30...+33. Середня швидкість вітру по Україні 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на середу, 16 серпня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +22...+24

Житомир – +25...+27

Вінниця – +30...+32

Одеса – +33...+35

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +26...+28

Суми – +28...+30

Полтава – +31...+33

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +26...+28

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Погода в Україні на четвер, 16 серпня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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