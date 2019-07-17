Прогноз погоди на 18 липня: Захід і Північ – в дощах, на Сході й Півдні – сухо і спекотно
Погода в Україні у четвер, 18 липня, буде набагато теплішою, аніж попередніми днями. Майже по всій території температурні позначки коливатимуться в межах +23...+25 градусів.
Найспекотніше буде у східних і південних областях. Там повітря прогріється до спекотних +27...+29 градусів. Зокрема, йдеться про Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області. Такі ж температурні позначки будуть у Криму.
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Найпрохолодніше, своєю чергою, – на Півночі. Там температура повітря сягне не вище +21...+23 градусів.
Дощі з локальними грозами пройдуть у північних областях, в окремих районах Заходу. А на решті території – Центр, Схід, Південь – буде сухо та сонячно,
– повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Увага! 18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Вінницької, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві протягом дня очікується +21...+23 градуси. У столиці ймовірний періодичний дощ та локальні грози.
Прогноз погоди на четвер, 18 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +21…+23
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