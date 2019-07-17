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      Прогноз погоди на 18 липня: Захід і Північ – в дощах, на Сході й Півдні – сухо і спекотно

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      Погода 18 липня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 18 липня / animalkind.com

      Погода в Україні у четвер, 18 липня, буде набагато теплішою, аніж попередніми днями. Майже по всій території температурні позначки коливатимуться в межах +23...+25 градусів.

      Найспекотніше буде у східних і південних областях. Там повітря прогріється до спекотних +27...+29 градусів. Зокрема, йдеться про Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області. Такі ж температурні позначки будуть у Криму.

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      Найпрохолодніше, своєю чергою, – на Півночі. Там температура повітря сягне не вище +21...+23 градусів.

      Дощі з локальними грозами пройдуть у північних областях, в окремих районах Заходу. А на решті території – Центр, Схід, Південь – буде сухо та сонячно,
      – повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

      Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Увага! 18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Вінницької, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

      У Києві протягом дня очікується +21...+23 градуси. У столиці ймовірний періодичний дощ та локальні грози.

      Прогноз погоди на четвер, 18 липня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +27…+29

      Київ – +21…+23

      погода прогноз погоди на 18 липня
      Прогноз погоди на четвер, 18 липня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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