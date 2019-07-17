Прогноз погоди на 18 липня: Захід і Північ – в дощах, на Сході й Півдні – сухо і спекотно

Погода в Україні у четвер, 18 липня, буде набагато теплішою, аніж попередніми днями. Майже по всій території температурні позначки коливатимуться в межах +23...+25 градусів.

Найспекотніше буде у східних і південних областях. Там повітря прогріється до спекотних +27...+29 градусів. Зокрема, йдеться про Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області. Такі ж температурні позначки будуть у Криму.

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Найпрохолодніше, своєю чергою, – на Півночі. Там температура повітря сягне не вище +21...+23 градусів.

Дощі з локальними грозами пройдуть у північних областях, в окремих районах Заходу. А на решті території – Центр, Схід, Південь – буде сухо та сонячно,

– повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Увага! 18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Вінницької, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві протягом дня очікується +21...+23 градуси. У столиці ймовірний періодичний дощ та локальні грози.

Прогноз погоди на четвер, 18 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на четвер, 18 липня, від Укргідрометцентру