Прогноз погоди на 1 липня: повертається спека у понад +30

Погода в Україні у понеділок, 1 липня, буде теплою та сухою. При цьому вночі температура коливатиметься навколо позначки +15, а от удень – навколо +30.

"Липень в Україні розпочнеться поверненням спеки – знову за +30 градусів!" – пише український синоптик Наталка Діденко. Водночас також буде сухо і сонячно.

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Прогноз від Укргідрометцентру – такий же: без опадів та +29...+34 по Україні. Вітер в Україні – західний і північно-західний, помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

До слова, 30 червня зранку температура води в Чорному та Азовському морях становила +21...+24 градуси, а у Дніпрі – +22: купатися можна, але із дотриманням усіх необхідних правил безпеки..

Наталка Діденко також запевняє, що з середи, 3 липня, спека почне відступати на південь. А до дощів синоптики пропонують готуватися 2 липня, але лише на Заході України.

Прогноз погоди на понеділок, 1 липня, у містах України:

Ужгород – +31…+33

Львів – +31…+33

Івано-Франківськ – +30…+32

Тернопіль – +31…+33

Чернівці – +31…+33

Хмельницький – +31…+33

Луцьк – +31…+33

Рівне – +31…+33

Житомир – +31…+33

Вінниця – +30…+32

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +31…+33

Суми – +28…+30

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +31…+33



Прогноз погоди на 1 липня / Укргідрометцентр