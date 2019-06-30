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      Прогноз погоди на 1 липня: повертається спека у понад +30

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      Погода 1 липня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 1 липня / bogatur.com

      Погода в Україні у понеділок, 1 липня, буде теплою та сухою. При цьому вночі температура коливатиметься навколо позначки +15, а от удень – навколо +30.

      "Липень в Україні розпочнеться поверненням спеки – знову за +30 градусів!" – пише український синоптик Наталка Діденко. Водночас також буде сухо і сонячно. 

      Читайте також прогноз, якою буде погода у липні

      Прогноз від Укргідрометцентру – такий же: без опадів та +29...+34 по Україні. Вітер в Україні – західний і північно-західний, помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

      До слова, 30 червня зранку температура води в Чорному та Азовському морях становила +21...+24 градуси, а у Дніпрі – +22: купатися можна, але із дотриманням усіх необхідних правил безпеки..

      Наталка Діденко також запевняє, що з середи, 3 липня, спека почне відступати на південь. А до дощів синоптики пропонують готуватися 2 липня, але лише на Заході України.

      Прогноз погоди на понеділок, 1 липня, у містах України:

      Ужгород – +31…+33

      Львів – +31…+33

      Івано-Франківськ – +30…+32

      Тернопіль – +31…+33

      Чернівці – +31…+33

      Хмельницький – +31…+33

      Луцьк – +31…+33

      Рівне – +31…+33

      Житомир – +31…+33

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +31…+33

      Суми – +28…+30

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +28…+30

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +27…+29

      Київ – +31…+33

      Погода
      Прогноз погоди на 1 липня / Укргідрометцентр

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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