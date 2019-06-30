Прогноз погоди на 1 липня: повертається спека у понад +30
Погода в Україні у понеділок, 1 липня, буде теплою та сухою. При цьому вночі температура коливатиметься навколо позначки +15, а от удень – навколо +30.
"Липень в Україні розпочнеться поверненням спеки – знову за +30 градусів!" – пише український синоптик Наталка Діденко. Водночас також буде сухо і сонячно.
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Прогноз від Укргідрометцентру – такий же: без опадів та +29...+34 по Україні. Вітер в Україні – західний і північно-західний, помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.
До слова, 30 червня зранку температура води в Чорному та Азовському морях становила +21...+24 градуси, а у Дніпрі – +22: купатися можна, але із дотриманням усіх необхідних правил безпеки..
Наталка Діденко також запевняє, що з середи, 3 липня, спека почне відступати на південь. А до дощів синоптики пропонують готуватися 2 липня, але лише на Заході України.
Прогноз погоди на понеділок, 1 липня, у містах України:
Ужгород – +31…+33
Львів – +31…+33
Івано-Франківськ – +30…+32
Тернопіль – +31…+33
Чернівці – +31…+33
Хмельницький – +31…+33
Луцьк – +31…+33
Рівне – +31…+33
Житомир – +31…+33
Вінниця – +30…+32
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +31…+33
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +31…+33
Прогноз погоди на 1 липня / Укргідрометцентр