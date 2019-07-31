16:23
31 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, 30 липня
      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:25, 30 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Прогноз погоди на 1 серпня: третій місяць літа принесе похолодання

      3 Читать новость на русском
      Погода 1 серпня 2019 Україна – синоптик обіцяє похолодання
      Прогноз погоди на 1 серпня / cats.lovetoknow.com

      Погода в Україні у четвер, 1 серпня, буде не такою спекотною, як у попередні дні. Третій місяць серпня розпочнеться із прохолоди і свіжості, однак дощів наразі не принесе.

      Від початку нового місяця очікується подальше зниження температури повітря, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Негода: Львів раптово накрила потужна негода: промовисті фото та відео

      Так, 1 серпня протягом дня стовпчик термометра коливатиметься у межах +22+26 градусів. На Чернігівщині, Харківщині та Сумщині повітря прогріється до +17+22 градусів, лише на Півдні та на Закарпатті буде тепліше – у межах +25+29 градусів.

      Дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України,
      – пише синоптик.

      У Києві серпень розпочнеться свіжою погодою. Так, у столиці термометри показуватимуть +20+22 градуси, можливий невеликий дощ.

      Прогноз погоди на четвер, 1 серпня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +17…+19

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +21…+23

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +21…+23

      Київ – +18…+20


      Прогноз погоди на четвер, 1 серпня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Помер 20-річний актор Камерон Бойс: відома причина смерті
      сьогодні
      7510
      Теги: Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова Верховна Рада: яких змін очікувати українцям
      сьогодні , 15:30 Нова Верховна Рада: яких змін очікувати українцям
      Олександра Дрік 383
      Одіозні нардепи: хто з відомих політиків знову обраний до Верховної Ради
      сьогодні , 15:10 Одіозні нардепи: хто з відомих політиків знову обраний до Верховної Ради
      Інна Жолобович 1112
      Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      сьогодні , 15:00 Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      Сергій Фурса 1176
      Рік від дня нападу на Гандзюк: "Не зліземо, доки всі причетні до злочину проти Каті не сядуть"
      сьогодні , 14:01 Рік від дня нападу на Гандзюк: "Не зліземо, доки всі причетні до злочину проти Каті не сядуть"
      Блог Соцмережі 223
      Чому в Україну не хочуть йти інвестори: гучні справи
      сьогодні , 14:00 Чому в Україну не хочуть йти інвестори: гучні справи
      Тетяна Острікова 463
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук