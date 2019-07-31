Прогноз погоди на 1 серпня: третій місяць літа принесе похолодання
Погода в Україні у четвер, 1 серпня, буде не такою спекотною, як у попередні дні. Третій місяць серпня розпочнеться із прохолоди і свіжості, однак дощів наразі не принесе.
Від початку нового місяця очікується подальше зниження температури повітря, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Так, 1 серпня протягом дня стовпчик термометра коливатиметься у межах +22+26 градусів. На Чернігівщині, Харківщині та Сумщині повітря прогріється до +17+22 градусів, лише на Півдні та на Закарпатті буде тепліше – у межах +25+29 градусів.
Дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України,
– пише синоптик.
У Києві серпень розпочнеться свіжою погодою. Так, у столиці термометри показуватимуть +20+22 градуси, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на четвер, 1 серпня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +20…+22
Вінниця – +23…+25
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +19…+21
Суми – +17…+19
Полтава – +20…+22
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на четвер, 1 серпня, від Укргідрометцентру