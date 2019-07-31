Прогноз погоди на 1 серпня: третій місяць літа принесе похолодання

Погода в Україні у четвер, 1 серпня, буде не такою спекотною, як у попередні дні. Третій місяць серпня розпочнеться із прохолоди і свіжості, однак дощів наразі не принесе.

Від початку нового місяця очікується подальше зниження температури повітря, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, 1 серпня протягом дня стовпчик термометра коливатиметься у межах +22+26 градусів. На Чернігівщині, Харківщині та Сумщині повітря прогріється до +17+22 градусів, лише на Півдні та на Закарпатті буде тепліше – у межах +25+29 градусів.

Дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України,

– пише синоптик.

У Києві серпень розпочнеться свіжою погодою. Так, у столиці термометри показуватимуть +20+22 градуси, можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди на четвер, 1 серпня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +20…+22

Вінниця – +23…+25

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +19…+21

Суми – +17…+19

Полтава – +20…+22

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на четвер, 1 серпня, від Укргідрометцентру