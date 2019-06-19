Прогноз погоди на 20 червня: спека сягне +35 градусів, але подекуди пройдуть грози
Погода в Україні у четвер, 20 червня, буде й надалі дуже спекотною та сонячною майже у всіх областях. Проте, в західні регіони прийдуть дощі та грози, але температура повітря збережеться високою.
20 червня спека найбільше докучатиме жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини, пише синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря вдень у цих областях підніметься аж до +33+35 градусів.
На решті території України - +29+33 градуси. Дощі з грозами у четвер пройдуть локально - на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями на Одещині,
– зауважила Діденко.
У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси. Проте, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.
Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання та свіжість почнуться лише на початку наступного тижня – 24-25 червня.
Прогноз погоди на четвер, 20 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +28…+30
Рівне – +29…+31
Житомир – +29…+31
Вінниця – +30…+32
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +29…+31
Суми – +29…+31
Полтава – +29…+31
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +30…+32
Прогноз погоди в Україні на 20 червня від Укргідрометцентру