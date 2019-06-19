Прогноз погоди на 20 червня: спека сягне +35 градусів, але подекуди пройдуть грози

Погода в Україні у четвер, 20 червня, буде й надалі дуже спекотною та сонячною майже у всіх областях. Проте, в західні регіони прийдуть дощі та грози, але температура повітря збережеться високою.

20 червня спека найбільше докучатиме жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини, пише синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря вдень у цих областях підніметься аж до +33+35 градусів.

На решті території України - +29+33 градуси. Дощі з грозами у четвер пройдуть локально - на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями на Одещині,

– зауважила Діденко.

У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси. Проте, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.

Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання та свіжість почнуться лише на початку наступного тижня – 24-25 червня.

Прогноз погоди на четвер, 20 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +28…+30

Рівне – +29…+31

Житомир – +29…+31

Вінниця – +30…+32

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +29…+31

Суми – +29…+31

Полтава – +29…+31

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +30…+32



Прогноз погоди в Україні на 20 червня від Укргідрометцентру