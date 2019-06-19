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      Прогноз погоди на 20 червня: спека сягне +35 градусів, але подекуди пройдуть грози

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      Погода 20 червня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 20 червня / fr.123rf.com

      Погода в Україні у четвер, 20 червня, буде й надалі дуже спекотною та сонячною майже у всіх областях. Проте, в західні регіони прийдуть дощі та грози, але температура повітря збережеться високою.

      20 червня спека найбільше докучатиме жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини, пише синоптик Наталка Діденко. 

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      Температура повітря вдень у цих областях підніметься аж до +33+35 градусів.

      На решті території України - +29+33 градуси. Дощі з грозами у четвер пройдуть локально - на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями на Одещині,
      – зауважила Діденко.

      У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси. Проте, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.

      Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання та свіжість почнуться лише на початку наступного тижня 24-25 червня.

      Прогноз погоди на четвер, 20 червня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +27…+29

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +28…+30

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +29…+31

      Суми – +29…+31

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +32…+34

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +28…+30

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +30…+32

      Київ – +30…+32

       


      Прогноз погоди в Україні на 20 червня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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