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Прогноз погоди на 21 грудня: сніжно, холодно та слизько

16:29, сьогодні 637 Читать новость на русском
Прогноз погоди на четвер, 21 грудня, у містах України
Прогноз погоди на четвер, 21 грудня, у містах України / Фото з відкритих джерел

Погода у день зимового сонцестояння, 21 грудня, у західних та північних областях України буде сніжною, натомість на решті території істотні опади не очікуються.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вона нагадала, що завтра, 21 грудня, буде день зимового сонцестояння з найкоротшим днем та найдовшою ніччю.

Найближчої ночі на території України буде холодно, температура коливатиметься в межах -2-8 градусів морозу, у Карпатах очікується -10-12 градусів.

Вдень на території України буде від 0 до 5 градусів морозу, втім у південних та східних областях температура коливатиметься від -2 морозу до +2 градусів тепла.

Також за її словами, на дорогах очікується ожеледиця проте вітру сильного не буде.

"У Києві далеку, але реальну весну 2018 будемо зустрічати нічними -4-7 градусів, вдень -2-4 градуси. Підмерзнуть дороги та тротуари сильніше, обережненько", підсумувала Діденко.

Прогноз погоди на четвер, 21 грудня у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…-3

Рівне – -2…-4

Житомир – -1…-3

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -1…-3

Суми – -1…-3

Полтава – -2…-4

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -2…-4


Прогноз погоди в Україні на четвер, 21 грудня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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