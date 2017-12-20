Прогноз погоди на 21 грудня: сніжно, холодно та слизько
Погода у день зимового сонцестояння, 21 грудня, у західних та північних областях України буде сніжною, натомість на решті території істотні опади не очікуються.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Вона нагадала, що завтра, 21 грудня, буде день зимового сонцестояння з найкоротшим днем та найдовшою ніччю.
Найближчої ночі на території України буде холодно, температура коливатиметься в межах -2-8 градусів морозу, у Карпатах очікується -10-12 градусів.
Вдень на території України буде від 0 до 5 градусів морозу, втім у південних та східних областях температура коливатиметься від -2 морозу до +2 градусів тепла.
Також за її словами, на дорогах очікується ожеледиця проте вітру сильного не буде.
"У Києві далеку, але реальну весну 2018 будемо зустрічати нічними -4-7 градусів, вдень -2-4 градуси. Підмерзнуть дороги та тротуари сильніше, обережненько", – підсумувала Діденко.
Прогноз погоди на четвер, 21 грудня у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -1…-3
Рівне – -2…-4
Житомир – -1…-3
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -1…-3
Суми – -1…-3
Полтава – -2…-4
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -2…-4
Прогноз погоди в Україні на четвер, 21 грудня