Прогноз погоди на 21 липня: очікується спека, але дощі не відступають
У суботу, 21 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Українцям варто чекати на короткочасні дощі та грози.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
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Температура вночі +14…19°С, на узбережжі морів до +22°С. Вдень +23…+28°С, у південних та східних областях подекуди +30…+33°С,
– повідомляють синоптики.
У південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Щодо погоди у столиці України, то киянам також варто не забувати вдома парасольки, так як вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі становитиме +16…+18°С, а вдень +25…+27°С.
Прогноз погоди на суботу, 21 липня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +26...+29
Київ – +25...+27
Прогноз погоди в Україні на 21 липня