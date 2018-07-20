Прогноз погоди на 21 липня: очікується спека, але дощі не відступають

У суботу, 21 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Українцям варто чекати на короткочасні дощі та грози.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

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Температура вночі +14…19°С, на узбережжі морів до +22°С. Вдень +23…+28°С, у південних та східних областях подекуди +30…+33°С,

– повідомляють синоптики.

У південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Щодо погоди у столиці України, то киянам також варто не забувати вдома парасольки, так як вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі становитиме +16…+18°С, а вдень +25…+27°С.

Прогноз погоди на суботу, 21 липня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+29

Київ – +25...+27



Прогноз погоди в Україні на 21 липня