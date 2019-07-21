Прогноз погоди на 21 липня: день виборів в Україні буде гарячим і з дощами
Погода в Україні у неділю, 21 липня, буде спекотною. Українцям не варто чекати негоди дорогою до виборчих дільниць, однак короткочасні дощі можливі в деяких регіонах.
Повітря буде дуже теплим і навіть гарячим – температура становитиме +25+30 градусів, про це на своїй сторінці у Facebook.
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На Півдні, Сході та в Центрі місцями стовпчик термометра підніметься до +32 градусів.
Дощі з грозами, короткочасні, можливі на Заході, Півночі України, а також на Вінниччині, у Кропивницькому та навколишніх районах,
– пише Діденко.
У Києві завтра є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря у столиці вже справді літня, очікується +26+29 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 21 липня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +27…+29
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на 2ц липня від Укргідрометцентру