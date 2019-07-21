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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Прогноз погоди на 21 липня: день виборів в Україні буде гарячим і з дощами

      2561 Читать новость на русском
      Погода 21 липня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 21 липня / Unsplash

      Погода в Україні у неділю, 21 липня, буде спекотною. Українцям не варто чекати негоди дорогою до виборчих дільниць, однак короткочасні дощі можливі в деяких регіонах.

      Повітря буде дуже теплим і навіть гарячим – температура становитиме +25+30 градусів, про це на своїй сторінці у Facebook.

      Цікаво: Червень 2019 року став найспекотнішим у світі за майже півтора століття

      На Півдні, Сході та в Центрі місцями стовпчик термометра підніметься до +32 градусів.

      Дощі з грозами, короткочасні, можливі на Заході, Півночі України, а також на Вінниччині, у Кропивницькому та навколишніх районах,
      – пише Діденко.

      У Києві завтра є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря у столиці вже справді літня, очікується +26+29 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 21 липня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +27…+29

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30...+32

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +27…+29

      Київ – +27…+29


      Прогноз погоди на 2ц липня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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