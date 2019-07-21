Прогноз погоди на 21 липня: день виборів в Україні буде гарячим і з дощами

Погода в Україні у неділю, 21 липня, буде спекотною. Українцям не варто чекати негоди дорогою до виборчих дільниць, однак короткочасні дощі можливі в деяких регіонах.

Повітря буде дуже теплим і навіть гарячим – температура становитиме +25+30 градусів, про це на своїй сторінці у Facebook.

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На Півдні, Сході та в Центрі місцями стовпчик термометра підніметься до +32 градусів.

Дощі з грозами, короткочасні, можливі на Заході, Півночі України, а також на Вінниччині, у Кропивницькому та навколишніх районах,

– пише Діденко.

У Києві завтра є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря у столиці вже справді літня, очікується +26+29 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 21 липня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +27…+29

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 2ц липня від Укргідрометцентру