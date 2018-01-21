Прогноз погоди на 22 січня: Україну накриють снігопади, на дорогах ожеледь
У понеділок, 22 січня, у західній частині України очікується сильний сніг, на сході та півдні – мокрий сніг та дощ, а на дорогах – ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Так, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях синоптики прогнозують сильні снігопади. Вдень температура повітря становитиме 0...-3 градусів морозу, вночі – - 3...-5 градусів.
У північних областях вдень буде холодно, проте сухо та ясно, а вночі місцями пройде сніг. Температура протягом доби коливатиметься від -4 до -13 градусів морозу.
Також на півдні та сході 22 січня очікується складна погода – мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура повітря від -10 градусів морозу до +3 градусів тепла.
Крім того, на дорогах України очікується ожеледиця та сильні пориви вітру.
У Києві може трохи посніжити, надалі буде сухо і морозно.
Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -3…-5
Вінниця – -2…-4
Одеса – -1…-3
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -4…-6
Суми – -5…-7
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -1…-3
Харків – -5…-7
Київ – -4…-6
Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, у містах України