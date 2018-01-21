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Прогноз погоди на 22 січня: Україну накриють снігопади, на дорогах ожеледь

14:52, сьогодні 1007 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 22 січня
Прогноз погоди в Україні на 22 січня / pmg.ua

У понеділок, 22 січня, у західній частині України очікується сильний сніг, на сході та півдні – мокрий сніг та дощ, а на дорогах – ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях синоптики прогнозують сильні снігопади. Вдень температура повітря становитиме 0...-3 градусів морозу, вночі – - 3...-5 градусів.

У північних областях вдень буде холодно, проте сухо та ясно, а вночі місцями пройде сніг. Температура протягом доби коливатиметься від -4 до -13 градусів морозу.

Також на півдні та сході 22 січня очікується складна погода – мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура повітря від -10 градусів морозу до +3 градусів тепла.

Крім того, на дорогах України очікується ожеледиця та сильні пориви вітру.

У Києві може трохи посніжити, надалі буде сухо і морозно.

Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -3…-5

Вінниця – -2…-4

Одеса – -1…-3

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -4…-6

Суми – -5…-7

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -1…-3

Харків – -5…-7

Київ – -4…-6


Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, у містах України

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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