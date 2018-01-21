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Тиждень буде холодним, – синоптик розповіла, до чого готуватись українцям

12:29, сьогодні 1730 Читать новость на русском
В Україну йде похолодання з морозами та снігами
В Україну йде похолодання з морозами та снігами / Фото з Facebook

В Україну йде похолодання з морозами та снігами. З початку тижня стовпчики термометрів почнуть опускатись до нижче -10 градусів морозу. Похолодання триматиметься увесь тиждень.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, в Україну заходить похолодання з морозами, яке почне зміцнюватися.

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"Прийшов таки мороз в Україну. Сьогоднішні морози поступово набиратимуть ще обертів, тобто, градусів. Тиждень буде холодним. Поки що, найближчі кілька днів, складна погода очікується на сході та півдні України – опади, ожеледь, сильний вітер", – попередила синоптик.

Діденко додала, що у Києві впродовж тижня буде сухо і морозно, вночі – до -8...-15, вдень – до -3...-7 градусів морозу.

Вигулюйте шуби, провітрюйте килими, нарешті з'явиться нагода одягнути подаровані на свята товсті шкарпетки з оленями, утеплюйтесь – зима!
– додала вона.

До слова, у ДСНС застерегли, що 21-23 січня циклон з північного заходу Чорного моря принесе багато снігу.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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