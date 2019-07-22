Прогноз погоди на 22 липня: в Україні буде спекотно, але дощитиме
Погода в Україні в понеділок, 22 липня, буде спекотною з середньою температурою повітря +25+30 градусів. При цьому у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.
Цей атмосферний фронт поступово переміщуватиметься на Схід та Південний Схід України. Тому в понеділок ввечері опади досягнуть Одещини та центральних областей, окрім Дніпропетровщини, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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На Сході та у на більшості території Півдня переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря суттєво не зміниться: вдень +25+30, на Заході +23+28, на Півдні та Сході та в більшості центральних областей очікується +28+33 градуси.
Проте на крайній півночі вже дмухне прийдешнє похолодання, у північних районах Чернігівщини та Київщини в понеділок +23+25 градусів.
Погода в Києві 22 липня буде з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря у столиці становитиме +25+27 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 22 липня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +28…+30
Харків – +28…+30
Київ – +26…+28