Прогноз погоди на 22 липня: в Україні буде спекотно, але дощитиме

Погода в Україні в понеділок, 22 липня, буде спекотною з середньою температурою повітря +25+30 градусів. При цьому у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Цей атмосферний фронт поступово переміщуватиметься на Схід та Південний Схід України. Тому в понеділок ввечері опади досягнуть Одещини та центральних областей, окрім Дніпропетровщини, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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На Сході та у на більшості території Півдня переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря суттєво не зміниться: вдень +25+30, на Заході +23+28, на Півдні та Сході та в більшості центральних областей очікується +28+33 градуси.

Проте на крайній півночі вже дмухне прийдешнє похолодання, у північних районах Чернігівщини та Київщини в понеділок +23+25 градусів.

Погода в Києві 22 липня буде з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря у столиці становитиме +25+27 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 22 липня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +28…+30

Харків – +28…+30

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 22 липня від Укргідрометцентру