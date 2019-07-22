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      Прогноз погоди на 22 липня: в Україні буде спекотно, але дощитиме

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      Прогноз погоди на 22 липня 2019 Україна – прогноз синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 22 липня / Znaj.ua

      Погода в Україні в понеділок, 22 липня, буде спекотною з середньою температурою повітря +25+30 градусів. При цьому у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

      Цей атмосферний фронт поступово переміщуватиметься на Схід та Південний Схід України. Тому в понеділок ввечері опади досягнуть Одещини та центральних областей, окрім Дніпропетровщини, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      На Сході та у на більшості території Півдня переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря суттєво не зміниться: вдень +25+30, на Заході +23+28, на Півдні та Сході та в більшості центральних областей очікується +28+33 градуси.

      Проте на крайній півночі вже дмухне прийдешнє похолодання, у північних районах Чернігівщини та Київщини в понеділок +23+25 градусів.

      Погода в Києві 22 липня буде з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря у столиці становитиме +25+27 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 22 липня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +29...+31

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +28…+30

      Харків – +28…+30

      Київ – +26…+28

      прогноз погоди Україна 22 липня понеділок
      Прогноз погоди на 22 липня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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