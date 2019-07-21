Рекордна спека у США: є загиблі

Щонайменше 6 осіб загинули через надзвичайну спеку у Сполучених Штатах Америки. Так, на східному узбережжі США і на Середньому Заході температура часом може підніматися до +32,2 градусів. Відчувається вона при цьому на +37…+46 градусів.

У Нью-Йорку як запобіжний захід проти спеки оголошено режим надзвичайної ситуації. У місті також скасували безліч великих заходів, у тому числі святкування 50-річчя висадки на Місяць. Про це інформує CBS.

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Крім того, власникам офісних будівель наказали не встановлювати термостати на позначку нижче 26 градусів, щоб не перевантажувати енергосистему.

Найбільше жертв спекотної погоди виявилося в штаті Меріленд – там померли чотири людини. Ще двоє людей померли від спеки в штатах Арканзас і Аризона.

Навіть у найпівнічнішому американському штаті, на Алясці, позначки на термометрах ростуть до рекордних +32 градусів. Таку температуру повітря там зафіксували 7 липня.



Неймовірна спека у США: люди рятуються як можуть/ фото Getty images

Цими вихідними у Вашингтоні очікується до +38 градусів, в Нью-Йорку – до +36. При цьому вночі температура опуститься недостатньо, щоб відновити тепловий баланс.