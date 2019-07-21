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      Рекордна спека у США: є загиблі

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      Неймовірна спека у США
      Неймовірна спека у США / sq.com.ua

      Щонайменше 6 осіб загинули через надзвичайну спеку у Сполучених Штатах Америки. Так, на східному узбережжі США і на Середньому Заході температура часом може підніматися до +32,2 градусів. Відчувається вона при цьому на +37…+46 градусів.

      У Нью-Йорку як запобіжний захід проти спеки оголошено режим надзвичайної ситуації. У місті також скасували безліч великих заходів, у тому числі святкування 50-річчя висадки на Місяць. Про це інформує CBS.

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      Крім того, власникам офісних будівель наказали не встановлювати термостати на позначку нижче 26 градусів, щоб не перевантажувати енергосистему.

      Найбільше жертв спекотної погоди виявилося в штаті Меріленд – там померли чотири людини. Ще двоє людей померли від спеки в штатах Арканзас і Аризона.

      Навіть у найпівнічнішому американському штаті, на Алясці, позначки на термометрах ростуть до рекордних +32 градусів. Таку температуру повітря там зафіксували 7 липня.

      Спека США
      Неймовірна спека у США: люди рятуються як можуть/ фото Getty images

      Цими вихідними у Вашингтоні очікується до +38 градусів, в Нью-Йорку – до +36. При цьому вночі температура опуститься недостатньо, щоб відновити тепловий баланс.

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини США Жертви Погода
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