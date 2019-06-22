Прогноз погоди на 23 червня: дощі послаблять спеку лише на Заході, на решті території – до +34

Погода в Україні у неділю, 23 червня, буде спекотною. Лише західні регіони очікують комфортні температурні позначки, які коливатимуться в межах від +25 до +29 градусів.

Все тому, що ці області омиють рясні дощі, які падатимуть і вдень, і вночі. Короткочасні грози проллються лише на Житомирщині й Вінниччині. На решті території України – сильна спека. Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Через спеку в Україні можуть вимикати світло

Вихідними літня спека триватиме в Україні. Навіть, я б сказала, сильна спека. Протягом дня повітря розпечеться до +31...+36 градусів. У західних областях очікується +28...+32 градуси,

– зазначає вона.

Під час гроз у західних регіонах можливі сильні зливи, шквали та град. На решті території буде сухо та сонячно.

У Києві 23 червня повітря прогріється до +31...+33 градусів, можливі короткочасні грози.

Спека в Україні, найімовірніше, спаде вже 25 червня.

Прогноз погоди на неділю, 23 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +31…+33

Суми – +31…+33

Полтава – +31…+33

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +32…+34

Харків – +32…+34

Київ – +31…+33



Прогноз погоди на неділю, 23 червня, від Укргідрометцентру