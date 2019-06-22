Прогноз погоди на 23 червня: дощі послаблять спеку лише на Заході, на решті території – до +34
Погода в Україні у неділю, 23 червня, буде спекотною. Лише західні регіони очікують комфортні температурні позначки, які коливатимуться в межах від +25 до +29 градусів.
Все тому, що ці області омиють рясні дощі, які падатимуть і вдень, і вночі. Короткочасні грози проллються лише на Житомирщині й Вінниччині. На решті території України – сильна спека. Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
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Вихідними літня спека триватиме в Україні. Навіть, я б сказала, сильна спека. Протягом дня повітря розпечеться до +31...+36 градусів. У західних областях очікується +28...+32 градуси,
– зазначає вона.
Під час гроз у західних регіонах можливі сильні зливи, шквали та град. На решті території буде сухо та сонячно.
У Києві 23 червня повітря прогріється до +31...+33 градусів, можливі короткочасні грози.
Спека в Україні, найімовірніше, спаде вже 25 червня.
Прогноз погоди на неділю, 23 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +27…+29
Вінниця – +27…+29
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +31…+33
Суми – +31…+33
Полтава – +31…+33
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +32…+34
Харків – +32…+34
Київ – +31…+33