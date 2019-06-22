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      Прогноз погоди на 23 червня: дощі послаблять спеку лише на Заході, на решті території – до +34

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      Погода 23 червня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 23 червня / galactikka.com/

      Погода в Україні у неділю, 23 червня, буде спекотною. Лише західні регіони очікують комфортні температурні позначки, які коливатимуться в межах від +25 до +29 градусів.

      Все тому, що ці області омиють рясні дощі, які падатимуть і вдень, і вночі. Короткочасні грози проллються лише на Житомирщині й Вінниччині. На решті території України – сильна спека. Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

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      Вихідними літня спека триватиме в Україні. Навіть, я б сказала, сильна спека. Протягом дня повітря розпечеться до +31...+36 градусів. У західних областях очікується +28...+32 градуси,
      – зазначає вона.

      Під час гроз у західних регіонах можливі сильні зливи, шквали та град. На решті території буде сухо та сонячно. 

      У Києві 23 червня повітря прогріється до +31...+33 градусів, можливі короткочасні грози.

      Спека в Україні, найімовірніше, спаде вже 25 червня.

      Прогноз погоди на неділю, 23 червня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +31…+33

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +31…+33

      Черкаси – +31…+33

      Чернігів – +31…+33

      Суми – +31…+33

      Полтава – +31…+33

      Дніпро – +31…+33

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +32…+34

      Луганськ – +32…+34

      Харків – +32…+34

      Київ – +31…+33

      погода прогноз погоди на червень прогноз погоди на 23 червня
      Прогноз погоди на неділю, 23 червня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Спека в Україні Новини України Погода
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