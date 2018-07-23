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Прогноз погоди на 24 липня: дощі на заході та півночі, на інших територіях – сухо і спекотно

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Прогноз погоди на 24 липня
Прогноз погоди на 24 липня / Фото з соцмереж

У вівторок, 24 липня, в Україні у західних областях та на півночі, а також на Вінниччині, Черкащина та Київщині пройдуть дощі та грози. На решті території – без істотних опадів.

Про те, що над Україною продовжує панувати циклон "Халіна" інформує Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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24 липня у західних областях та на півночі України плюс Вінниччина та Черкащина пройдуть дощі та грози. Локальні дощі можуть бродити практично в усіх наших областях, 
– написала Діденко. 

Температура повітря розподіляється так: на Заході, +20...+25 градусів, спека на Півдні та Сході, +26...+32 градуси. Загалом очікується +24...+29 градусів.

За інформацією Українського Гідрометцентру 24 липня в Україні вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози; на Прикарпатті та півночі Лівобережжя вдень місцями сильні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура на узбережжі морів до +23.

Прогноз погоди на вівторок, 24 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +25...+27

Одеса – +26...+38

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +23...+25

Прогноз погоди в Україні на вівторок 24 липня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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