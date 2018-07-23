Прогноз погоди на 24 липня: дощі на заході та півночі, на інших територіях – сухо і спекотно
У вівторок, 24 липня, в Україні у західних областях та на півночі, а також на Вінниччині, Черкащина та Київщині пройдуть дощі та грози. На решті території – без істотних опадів.
Про те, що над Україною продовжує панувати циклон "Халіна" інформує Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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24 липня у західних областях та на півночі України плюс Вінниччина та Черкащина пройдуть дощі та грози. Локальні дощі можуть бродити практично в усіх наших областях,
– написала Діденко.
Температура повітря розподіляється так: на Заході, +20...+25 градусів, спека на Півдні та Сході, +26...+32 градуси. Загалом очікується +24...+29 градусів.
За інформацією Українського Гідрометцентру 24 липня в Україні вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози; на Прикарпатті та півночі Лівобережжя вдень місцями сильні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура на узбережжі морів до +23.
Прогноз погоди на вівторок, 24 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +25...+27
Одеса – +26...+38
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +23...+25
Прогноз погоди в Україні на вівторок 24 липня