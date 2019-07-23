Прогноз погоди на 24 липня: дощі та зливи майже в усіх областях
Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде не менш теплою, ніж у переддень. Середня температура повітря – 23-26 градусів вище нуля. Однак майже по всій території країни, дуже ймовірно, будуть дощі з переходом у грози.
В Україні – конвергенція! Утім, не лякайтеся – мовиться лише про синоптичний термін, що означає скупчення дощових хмар. Та й, власне, дощі і грози, які триватимуть майже по всій території України, пише синоптик Наталка Діденко.
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Південна Україна, щоправда, обійдеться без дощів. Хіба трохи опадів буде на півдні Криму.
Температура повітря – +23...+26 градусів. Утім, на Півдні та Сході, а також у Дніпрі – і до +30.
У столиці – короткочасний дощ та гроза. Температура коливатиметься у межах +22...+25 градусів.
Діденко прогнозує потепління на вихідних 27 та 28 липня, але з понеділка, 29 липня – відчутно похолодає.
Прогноз погоди на середу, 24 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+24
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +24…+26
Київ – +22…+24
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 липня