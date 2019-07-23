Прогноз погоди на 24 липня: дощі та зливи майже в усіх областях

Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде не менш теплою, ніж у переддень. Середня температура повітря – 23-26 градусів вище нуля. Однак майже по всій території країни, дуже ймовірно, будуть дощі з переходом у грози.

В Україні – конвергенція! Утім, не лякайтеся – мовиться лише про синоптичний термін, що означає скупчення дощових хмар. Та й, власне, дощі і грози, які триватимуть майже по всій території України, пише синоптик Наталка Діденко.

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Південна Україна, щоправда, обійдеться без дощів. Хіба трохи опадів буде на півдні Криму.

Температура повітря – +23...+26 градусів. Утім, на Півдні та Сході, а також у Дніпрі – і до +30. У столиці – короткочасний дощ та гроза. Температура коливатиметься у межах +22...+25 градусів. Діденко прогнозує потепління на вихідних 27 та 28 липня, але з понеділка, 29 липня – відчутно похолодає.

Прогноз погоди на середу, 24 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+24

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +24…+26

Київ – +22…+24



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 липня