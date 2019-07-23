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      Прогноз погоди на 24 липня: дощі та зливи майже в усіх областях

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      Погода 24 липня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 24 липня / pixabay.com

      Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде не менш теплою, ніж у переддень. Середня температура повітря – 23-26 градусів вище нуля. Однак майже по всій території країни, дуже ймовірно, будуть дощі з переходом у грози.

      В Україні – конвергенція! Утім, не лякайтеся – мовиться лише про синоптичний термін, що означає скупчення дощових хмар. Та й, власне, дощі і грози, які триватимуть майже по всій території України, пише синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли в Україні спаде спека і прийде похолодання: прогноз синоптика

      Південна Україна, щоправда, обійдеться без дощів. Хіба трохи опадів буде на півдні Криму.

      Температура повітря – +23...+26 градусів. Утім, на Півдні та Сході, а також у Дніпрі – і до +30.

      У столиці – короткочасний дощ та гроза. Температура коливатиметься у межах +22...+25 градусів.

      Діденко прогнозує потепління на вихідних 27 та 28 липня, але з понеділка, 29 липня – відчутно похолодає.

      Прогноз погоди на середу, 24 липня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +23…+24

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +23…+25

      Рівне – +23…+25

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +27...+29

      Кропивницький – +24…+26

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +23…+25

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +24…+26

      Київ – +22…+24

      Погода
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 липня

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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