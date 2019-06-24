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      Прогноз погоди на 25 червня: спека, подекуди – трохи менша спека та дощі

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      Погода 25 червня 2019 Україна - синоптик обіцяє спеку та дощі
      Прогноз погоди на 25 червня / Unsplash

      Погода в Україні у вівторок, 25 червня, буде знову спекотною. Однак у деяких регіонах України стовпчики термометра показуватимуть трохи нижчі позначки.

      Максимальна температура повітря найвищою ще залишатиметься на Півдні та Сході України, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Цікаво: В Києві дуже забруднене повітря: коли ситуація зміниться

      Там повітря прогріється до +30 +34 градусів. У більшості областей очікується +27+32 градуси, а у Карпатах – +20+25 градусів.

      Вночі буде найкраще: +16+20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей +19+24 градуси, на Заході +13+18 градусів,
      – повідомляє Діденко.

      На Півдні, швидше за все, дощитиме. Там можливі навіть грози із градом.

      А ось в Києві у вівторок, 25 червня, можна не брати із собою парасольок – буде сухо. Стовпчики термометра показуватимуть +27 +29 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 25 червня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +31…+33

      Луганськ – +31…+33

      Харків – +30…+32

      Київ – +27…+29


      Прогноз погоди на понеділок, 25 червня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Новини політики
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