Прогноз погоди на 25 червня: спека, подекуди – трохи менша спека та дощі
Погода в Україні у вівторок, 25 червня, буде знову спекотною. Однак у деяких регіонах України стовпчики термометра показуватимуть трохи нижчі позначки.
Максимальна температура повітря найвищою ще залишатиметься на Півдні та Сході України, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Там повітря прогріється до +30 +34 градусів. У більшості областей очікується +27+32 градуси, а у Карпатах – +20+25 градусів.
Вночі буде найкраще: +16+20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей +19+24 градуси, на Заході +13+18 градусів,
– повідомляє Діденко.
На Півдні, швидше за все, дощитиме. Там можливі навіть грози із градом.
А ось в Києві у вівторок, 25 червня, можна не брати із собою парасольок – буде сухо. Стовпчики термометра показуватимуть +27 +29 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 25 червня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на понеділок, 25 червня, від Укргідрометцентру