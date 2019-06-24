Прогноз погоди на 25 червня: спека, подекуди – трохи менша спека та дощі

Погода в Україні у вівторок, 25 червня, буде знову спекотною. Однак у деяких регіонах України стовпчики термометра показуватимуть трохи нижчі позначки.

Максимальна температура повітря найвищою ще залишатиметься на Півдні та Сході України, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Там повітря прогріється до +30 +34 градусів. У більшості областей очікується +27+32 градуси, а у Карпатах – +20+25 градусів.

Вночі буде найкраще: +16+20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей +19+24 градуси, на Заході +13+18 градусів,

– повідомляє Діденко.

На Півдні, швидше за все, дощитиме. Там можливі навіть грози із градом.

А ось в Києві у вівторок, 25 червня, можна не брати із собою парасольок – буде сухо. Стовпчики термометра показуватимуть +27 +29 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 25 червня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +30…+32

Київ – +27…+29