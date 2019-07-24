Прогноз погоди на 25 липня: в Україну йде потепління

Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде теплішою, ніж у попередні дні. У західних та південних регіонах визирне яскраве сонце, а от решту території – накриють літні дощі.

Попри таку лагідну літню погоду, в Україні у четвер буде чи не найпроходніше порівняно з іншими країнами Європи, пише синоптик Наталка Діденко.

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У нас – практично ідеальна погода, періодичні дощі та помірне тепло. У четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на Півночі, Сході, у Центрі,

– розповіла синоптик.

На Заході сильних дощів не передбачається, проте локально все ж можливі незначні опади. Найсонячніше буде у південних регіонах. Тому відпочивальники Чорного та Азовського морів зможуть покупатися і позагаряти на пляжах.

Загалом температура повітря 25 липня коливатиметься в межах +24+28 градусів, на Півдні +26+29 градусів.

У Києві в четвер ймовірний короткочасний дощ та гроза удень. Вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 25 липня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +23…+25

Харків – +24…+26

Київ – +23…+25



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 липня