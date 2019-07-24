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      Прогноз погоди на 25 липня: в Україну йде потепління

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      Погода 25 липня 2019 Україна – у країну йде потепління
      Прогноз погоди на 25 липня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде теплішою, ніж у попередні дні. У західних та південних регіонах визирне яскраве сонце, а от решту території – накриють літні дощі.

      Попри таку лагідну літню погоду, в Україні у четвер буде чи не найпроходніше порівняно з іншими країнами Європи, пише синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли в Україні спаде спека і прийде похолодання: прогноз синоптика

      У нас – практично ідеальна погода, періодичні дощі та помірне тепло. У четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на Півночі, Сході, у Центрі,
      – розповіла синоптик.

      На Заході сильних дощів не передбачається, проте локально все ж можливі незначні опади. Найсонячніше буде у південних регіонах. Тому відпочивальники Чорного та Азовського морів зможуть покупатися і позагаряти на пляжах.

      Загалом температура повітря 25 липня коливатиметься в межах +24+28 градусів, на Півдні +26+29 градусів.

      У Києві в четвер ймовірний короткочасний дощ та гроза удень. Вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 25 липня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +24…+26

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +23…+25

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +24…+26

      Київ – +23…+25


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 липня

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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