Прогноз погоди на 25 липня: в Україну йде потепління
Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде теплішою, ніж у попередні дні. У західних та південних регіонах визирне яскраве сонце, а от решту території – накриють літні дощі.
Попри таку лагідну літню погоду, в Україні у четвер буде чи не найпроходніше порівняно з іншими країнами Європи, пише синоптик Наталка Діденко.
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У нас – практично ідеальна погода, періодичні дощі та помірне тепло. У четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на Півночі, Сході, у Центрі,
– розповіла синоптик.
На Заході сильних дощів не передбачається, проте локально все ж можливі незначні опади. Найсонячніше буде у південних регіонах. Тому відпочивальники Чорного та Азовського морів зможуть покупатися і позагаряти на пляжах.
Загалом температура повітря 25 липня коливатиметься в межах +24+28 градусів, на Півдні +26+29 градусів.
У Києві в четвер ймовірний короткочасний дощ та гроза удень. Вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 25 липня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +23…+25
Харків – +24…+26
Київ – +23…+25
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 липня