Прогноз погоди на 26 червня: сонце, спека і жодних дощів
Погода в Україні в середу, 26 червня, буде сонячною, опади – малоймовірні. В Україні буде ще доволі комфортна температура, якщо порівнювати з Європою, майже повсюди +30.
Погоду в Україні 26 червня визначатиме антициклон: буде сухо, малохмарно та сонячно. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25...+30 градусів, трохи вищою вона буде на Півдні та Сході, – до +30...+34 градусів,
– зазначає експерт.
Вітер буде північно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві теж сонячно, повітря прогріється до +28...+30 градусів.
Прогноз погоди на середу, 26 червня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +29…+31
Рівне – +29…+31
Житомир – +29…+31
Вінниця – +28…+30
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +28…+30