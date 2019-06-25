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      Прогноз погоди на 26 червня: сонце, спека і жодних дощів

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      Погода 26 червня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 26 червня / tendencias21.net

      Погода в Україні в середу, 26 червня, буде сонячною, опади – малоймовірні. В Україні буде ще доволі комфортна температура, якщо порівнювати з Європою, майже повсюди +30.

      Погоду в Україні 26 червня визначатиме антициклон: буде сухо, малохмарно та сонячно. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли в Україні спаде спека і прийде похолодання: прогноз синоптика

      Температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25...+30 градусів, трохи вищою вона буде на Півдні та Сході, – до +30...+34 градусів,
      – зазначає експерт.

      Вітер буде північно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.

      У Києві теж сонячно, повітря прогріється до +28...+30 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 26 червня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +28…+30

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +29…+31

      Харків – +28…+30

      Київ – +28…+30

      прогноз погоди на 26 червня погода на червень погода на 26 червня
      Прогноз погоди на середу, 26 червня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
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