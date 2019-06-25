Прогноз погоди на 26 червня: сонце, спека і жодних дощів

Погода в Україні в середу, 26 червня, буде сонячною, опади – малоймовірні. В Україні буде ще доволі комфортна температура, якщо порівнювати з Європою, майже повсюди +30.

Погоду в Україні 26 червня визначатиме антициклон: буде сухо, малохмарно та сонячно. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25...+30 градусів, трохи вищою вона буде на Півдні та Сході, – до +30...+34 градусів,

– зазначає експерт.

Вітер буде північно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві теж сонячно, повітря прогріється до +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на середу, 26 червня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +29…+31

Рівне – +29…+31

Житомир – +29…+31

Вінниця – +28…+30

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +28…+30



Прогноз погоди на середу, 26 червня, від Укргідрометцентру