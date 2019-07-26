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      Прогноз погоди на 26 липня: в Україні буде спекотно, але з дощами

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      Погода 26 липня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Portal.lviv.ua

      Погода в Україні у п’ятницю, 26 липня, буде надалі по-літньому теплою, проте з дощами. Температура повітря становитиме +23+27 градусів, а на Півдні підстрибне до +28+30 градусів.

      Дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході, повідомила синоптик Наталка Діденко. Проте за даними Укргідрометцентру, дощитиме всюди, окрім Півдня та Кіровоградської і Запорізької областей.

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      Погода у Києві 26 липня теж буде теплою: +24+26 градусів з поступовим підвищенням на вихідних до +26+29 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум десь якісь локальні дощі – на околицях. Буде багато сонця і багато тепла.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 26 липня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +23…+25

      Рівне – +23…+25

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +26…+30

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +22…+24

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +23…+25

      Київ – +24…+26

      прогноз погоди Україна 26 липня
      Пргноз погоди на 26 липня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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