Прогноз погоди на 26 липня: в Україні буде спекотно, але з дощами
Погода в Україні у п’ятницю, 26 липня, буде надалі по-літньому теплою, проте з дощами. Температура повітря становитиме +23+27 градусів, а на Півдні підстрибне до +28+30 градусів.
Дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході, повідомила синоптик Наталка Діденко. Проте за даними Укргідрометцентру, дощитиме всюди, окрім Півдня та Кіровоградської і Запорізької областей.
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Погода у Києві 26 липня теж буде теплою: +24+26 градусів з поступовим підвищенням на вихідних до +26+29 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум десь якісь локальні дощі – на околицях. Буде багато сонця і багато тепла.
Прогноз погоди на п’ятницю, 26 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+30
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +23…+25
Київ – +24…+26