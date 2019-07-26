Прогноз погоди на 26 липня: в Україні буде спекотно, але з дощами

Погода в Україні у п’ятницю, 26 липня, буде надалі по-літньому теплою, проте з дощами. Температура повітря становитиме +23+27 градусів, а на Півдні підстрибне до +28+30 градусів.

Дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході, повідомила синоптик Наталка Діденко. Проте за даними Укргідрометцентру, дощитиме всюди, окрім Півдня та Кіровоградської і Запорізької областей.

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Погода у Києві 26 липня теж буде теплою: +24+26 градусів з поступовим підвищенням на вихідних до +26+29 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум десь якісь локальні дощі – на околицях. Буде багато сонця і багато тепла.

Прогноз погоди на п’ятницю, 26 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +26…+30

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +23…+25

Київ – +24…+26



Пргноз погоди на 26 липня від Укргідрометцентру