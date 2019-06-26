Прогноз погоди на 27 червня: дощі, грози, та сильний вітер охоплять більшість України

Погода в Україні у четвер, 27 червня, буде здебільшого дощовою, також синоптики очікують грози та сильний вітер. А все через циклон Otto, що рухається з Балтії. Натомість на Сході та на значній частині півдня переважатиме суха погода.

За словами синоптика Наталки Діденко, 27 червня упродовж дня температура загалом становитиме +25 – +30 градусів, а на півдні та сході – +28 – +33 градуси.

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Щодо Києва, то у столиці у четвер передбачають короткочасні грозові дощі, водночас є можливими шквали та град. Температура повітря тут сягатиме +29 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 27 червня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +29…+31

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +26…+28

Суми – +27…+29

Полтава – +30…+32

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +31…+33

Київ – +28…+30

Український гідрометцентр також прогнозує у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, а в окремих районах – значні дощі, град та шквали, швидкість яких становитиме 15-20 метрів за секунду. На решті території України буде без опадів.

Крім того, загалом швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за секунду, а дутиме він у південно-західному з переходом на північно-західний напрямок. Стовпчики термометрів у західних та північних областях піднімуться до 26 – 31 градуса вище нуля, на решті території – +30 – +35 градусів.