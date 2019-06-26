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      Прогноз погоди на 27 червня: дощі, грози, та сильний вітер охоплять більшість України

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      Погода 27 червня 2019 Україні - яку погоду обіцяє синоптик
      Якою буде погода в Україні у четвер, 27 червня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 27 червня, буде здебільшого дощовою, також синоптики очікують грози та сильний вітер. А все через циклон Otto, що рухається з Балтії. Натомість на Сході та на значній частині півдня переважатиме суха погода.

      За словами синоптика Наталки Діденко, 27 червня упродовж дня температура загалом становитиме +25 – +30 градусів, а на півдні та сході – +28 – +33 градуси.

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      Щодо Києва, то у столиці у четвер передбачають короткочасні грозові дощі, водночас є можливими шквали та град. Температура повітря тут сягатиме +29 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 27 червня, у містах України:

      Ужгород – +28…+30

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +28…+30

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +31…+33

      Миколаїв – +33…+35

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +27…+29

      Полтава – +30…+32

      Дніпро – +32…+34

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +31…+33

      Київ – +28…+30

      Український гідрометцентр також прогнозує у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, а в окремих районах – значні дощі, град та шквали, швидкість яких становитиме 15-20 метрів за секунду. На решті території України буде без опадів.

      Крім того, загалом швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за секунду, а дутиме він у південно-західному з переходом на північно-західний напрямок. Стовпчики термометрів у західних та північних областях піднімуться до 26 – 31 градуса вище нуля, на решті території – +30 – +35 градусів.

       

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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