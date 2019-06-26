Прогноз погоди на 27 червня: дощі, грози, та сильний вітер охоплять більшість України
Погода в Україні у четвер, 27 червня, буде здебільшого дощовою, також синоптики очікують грози та сильний вітер. А все через циклон Otto, що рухається з Балтії. Натомість на Сході та на значній частині півдня переважатиме суха погода.
За словами синоптика Наталки Діденко, 27 червня упродовж дня температура загалом становитиме +25 – +30 градусів, а на півдні та сході – +28 – +33 градуси.
Важливо! Після шаленої спеки – грози і град: в Україні оголосили штормове попередження
Щодо Києва, то у столиці у четвер передбачають короткочасні грозові дощі, водночас є можливими шквали та град. Температура повітря тут сягатиме +29 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 27 червня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +29…+31
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +26…+28
Суми – +27…+29
Полтава – +30…+32
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +31…+33
Київ – +28…+30
Український гідрометцентр також прогнозує у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, а в окремих районах – значні дощі, град та шквали, швидкість яких становитиме 15-20 метрів за секунду. На решті території України буде без опадів.
Крім того, загалом швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за секунду, а дутиме він у південно-західному з переходом на північно-західний напрямок. Стовпчики термометрів у західних та північних областях піднімуться до 26 – 31 градуса вище нуля, на решті території – +30 – +35 градусів.