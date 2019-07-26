19:51
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Прогноз погоди на 27 липня: в Україну суне спека

      339 Читать новость на русском
      Погода 27 липня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 27 липня / unsplash

      Погода в Україні у суботу, 27 липня, буде спекотною, як і личить липню. Опадів жителям більшості регіонів очікувати не слід, трохи дощитиме лише на Сході та Заході.

      Україну також торкне південна гаряча хвиля із Європи, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Важливо: Рекордна спека у Європі: які країни найбільше потерпатимуть від тепла

      Найспекотніше буде на Півдні, Сході та у більшості центральних областей України. Тут стовпчики термометрів досягатимуть +28+33 градусів.

      На решті території України протягом дня 27 та 28 липня передбачається +25+30 градусів. Словом, літо схаменулося,
      – пише вона.

      У північних, південних та центральних регіонах переважатиме суха погода. Короткочасні дощі з грозами обіцяють у західних та східних областях.

      У Києві в суботу, 27 липня, буде переважно сонячно та тепло – будуть переважно сонячними та дуже теплими, +27+29 градусів, місцями до +30 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 27 липня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +26…+28

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +26…+28

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +25…+27

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +26…+28

      Київ – +26…+28

      Прогноз погоди 27 липня
      Пргноз погоди на 27 липня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      сьогодні
      6367
      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      сьогодні , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 177
      Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      сьогодні , 19:09 Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      Повернись живим 1692
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 19:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 7043
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 18:30 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 8464
      Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      сьогодні , 18:25 Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      2941
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук