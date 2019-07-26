Прогноз погоди на 27 липня: в Україну суне спека

Погода в Україні у суботу, 27 липня, буде спекотною, як і личить липню. Опадів жителям більшості регіонів очікувати не слід, трохи дощитиме лише на Сході та Заході.

Україну також торкне південна гаряча хвиля із Європи, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Найспекотніше буде на Півдні, Сході та у більшості центральних областей України. Тут стовпчики термометрів досягатимуть +28+33 градусів.

На решті території України протягом дня 27 та 28 липня передбачається +25+30 градусів. Словом, літо схаменулося,

– пише вона.

У північних, південних та центральних регіонах переважатиме суха погода. Короткочасні дощі з грозами обіцяють у західних та східних областях.

У Києві в суботу, 27 липня, буде переважно сонячно та тепло – будуть переважно сонячними та дуже теплими, +27+29 градусів, місцями до +30 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 27 липня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Пргноз погоди на 27 липня від Укргідрометцентру