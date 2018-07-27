Прогноз погоди на 28 липня: дощі та грози, сонячно лише в деяких областях
У суботу, 28 липня, в Україні волога погода домінуватиме на заході країни, а от на сході очікується справжня спека.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Як повідомляють синоптики, на сході країни в останню суботу липня буде сонячно, температура повітря становитиме +29 +32 градуси.
Щодо погоди на півночі країни, то тут очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень підніметься до +29 градусів.
На півдні синоптики прогнозують грози, місцями короткочасні зливові дощі. Температура повітря в Херсоні та Миколаєві вдень +31 +32 градуси.
На заході України дощі з грозами пройдуть у всіх областях. Температура повітря підніметься. В Ужгороді до +29 градусів, у Чернівцях, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку та Рівному до +27 +30 градусів вдень.
В центральній частині країни буде спекотно, вдень від +27 до +30 градуса. Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у всіх областях.
У столиці 28 липня очікується гроза, можливий сильний дощ. Денна температура повітря складе +27 ... +29градусів,
– прогнозують синоптики.
Прогноз погоди на суботу, 28 липня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +25...+27
Рівне – +26...+28
Житомир – +26...+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +27...+29
Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 липня, від Укргідрометцентру