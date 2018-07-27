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Прогноз погоди на 28 липня: дощі та грози, сонячно лише в деяких областях

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Прогноз погоди на 28 липня
Прогноз погоди на 28 липня / blog.alldogboots.com

У суботу, 28 липня, в Україні волога погода домінуватиме на заході країни, а от на сході очікується справжня спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Як повідомляють синоптики, на сході країни в останню суботу липня буде сонячно, температура повітря становитиме +29 +32 градуси.

Щодо погоди на півночі країни, то тут очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень підніметься до +29 градусів.

На півдні синоптики прогнозують грози, місцями короткочасні зливові дощі. Температура повітря в Херсоні та Миколаєві вдень +31 +32 градуси.

На заході України дощі з грозами пройдуть у всіх областях. Температура повітря підніметься. В Ужгороді до +29 градусів, у Чернівцях, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку та Рівному до +27 +30 градусів вдень.

В центральній частині країни буде спекотно, вдень від +27 до +30 градуса. Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у всіх областях.

У столиці 28 липня очікується гроза, можливий сильний дощ. Денна температура повітря складе +27 ... +29градусів,
– прогнозують синоптики.

Прогноз погоди на суботу, 28 липня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +25...+27

Рівне – +26...+28

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +27...+29


Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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