Прогноз погоди на 29 липня: буде серйозна спека і трохи дощів

Погода в Україні у понеділок, 29 липня, буде справді спекотною – липень вирішив розгулятися на завершення. Сухо і сонячно буде майже в усіх регіонах.

До дощів з грозами варто готуватися лише жителям Західної України, про це повідомляє синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, температура повітря коливатиметься у межах +28+30 градусів. Подекуди спека відчуватиметься ще більше – на півдні повітря прогріється до +34 градусів. Однак така погода буде ще недовго.

29-30 липня ще попече, 31 липня-1серпня розпочнеться чергове похолодання,

– попереджає синоптик.

У Києві у понеділок, 29 липня, також буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра показуватиме +29+31 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 29 липня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29…+31

Рівне – +28…+30

Житомир – +29…+31

Вінниця – +30…+32

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +30…+33

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на 29 липня від Укргідрометцентру