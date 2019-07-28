Прогноз погоди на 29 липня: буде серйозна спека і трохи дощів
Погода в Україні у понеділок, 29 липня, буде справді спекотною – липень вирішив розгулятися на завершення. Сухо і сонячно буде майже в усіх регіонах.
До дощів з грозами варто готуватися лише жителям Західної України, про це повідомляє синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Так, температура повітря коливатиметься у межах +28+30 градусів. Подекуди спека відчуватиметься ще більше – на півдні повітря прогріється до +34 градусів. Однак така погода буде ще недовго.
29-30 липня ще попече, 31 липня-1серпня розпочнеться чергове похолодання,
– попереджає синоптик.
У Києві у понеділок, 29 липня, також буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра показуватиме +29+31 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 29 липня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29…+31
Рівне – +28…+30
Житомир – +29…+31
Вінниця – +30…+32
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +30…+33
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +29…+31
Прогноз погоди на 29 липня від Укргідрометцентру