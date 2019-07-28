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      Прогноз погоди на 29 липня: буде серйозна спека і трохи дощів

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      Погода на 29 липня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 29 липня / kyiv.depo.ua

      Погода в Україні у понеділок, 29 липня, буде справді спекотною – липень вирішив розгулятися на завершення. Сухо і сонячно буде майже в усіх регіонах.

      До дощів з грозами варто готуватися лише жителям Західної України, про це повідомляє синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, температура повітря коливатиметься у межах +28+30 градусів. Подекуди спека відчуватиметься ще більше – на півдні повітря прогріється до +34 градусів. Однак така погода буде ще недовго.

      29-30 липня ще попече, 31 липня-1серпня розпочнеться чергове похолодання,
      – попереджає синоптик.

      У Києві у понеділок, 29 липня, також буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра показуватиме +29+31 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 29 липня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +28…+30

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +32…+34

      Сімферополь – +32…+34

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +27…+29

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +30…+33

      Луганськ – +29…+31

      Харків – +29…+31

      Київ – +29…+31

      Прогноз погоди 29 липня
      Прогноз погоди на 29 липня від Укргідрометцентру 

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      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 канал
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