Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде здебільшого сонячно, але вітряно
Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, буде сонячною у всіх областях, окрім Харківщини, Луганщини та Донеччини. Там дощитиме, а ще можливий подекуди навіть мокрий сніг.
Середня температура повітря вдень в Україні становитиме +7+11 градусів. У південних та західних регіонах – +10+12 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Дуже вітряно буде на півдні, сході та в центральних областях України.
Погода у Києві 2 квітня буде сонячною, проте холоднуватою та з поривчастим вітром. Температура повітря вдень у столиці становитиме +8+9 градусів.
Потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня. А поки що – погода елегантного образу, тепле пальто та темні окуляри. Не застудіться,
– застерегла синоптик.
Прогноз погоди на вівторок, 2 квітня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +8…+10
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +8…+10
Харків – +7…+9
Київ – +9…+11