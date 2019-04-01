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      Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде здебільшого сонячно, але вітряно

      206 Читать новость на русском
      Погода 2 квітня 2019 Україна - сонячно, але вітряно
      Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, буде сонячною у всіх областях, окрім Харківщини, Луганщини та Донеччини. Там дощитиме, а ще можливий подекуди навіть мокрий сніг.

      Середня температура повітря вдень в Україні становитиме +7+11 градусів. У південних та західних регіонах – +10+12 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Якою буде погода у квітні: прогноз

      Дуже вітряно буде на півдні, сході та в центральних областях України.

      Погода у Києві 2 квітня буде сонячною, проте холоднуватою та з поривчастим вітром. Температура повітря вдень у столиці становитиме +8+9 градусів.

      Потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня. А поки що – погода елегантного образу, тепле пальто та темні окуляри. Не застудіться,
      – застерегла синоптик.

      Прогноз погоди на вівторок, 2 квітня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +7…+9

      Київ – +9…+11

      прогноз погоди 2 квітня Україна
      Прогноз погоди на 2 квітня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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