Прогноз погоди на 2 серпня: у більшості областей України – шалена спека
Погода в Україні в четвер, 2 серпня, буде по-літньому спекотною. Проте сонячно буде далеко не всюди: у західних регіонах країни очікуються дощі з грозами, а на решті території – без опадів.
Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
У четвер температура повітря в Україні становитиме +26+33 градуси. Дощі з грозами ймовірні подекуди на Заході та підійдуть до Вінниччини. Більшість території України – у сухій погоді,
– мовиться у повідомленні синоптика.
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Водночас погода у Києві 2 серпня буде сухою та спекотною, денна температура повітря очікується на рівні +28+29 градусів.
"Суху погоду нам організовує антициклон з дивним ім`ям Ingolf. Найближчими днями літо розгуляється на повну губу, буде сонячно та спекотно. Зниження температури повітря на кілька градусів очікується 6-7 серпня", – додала Діденко.
Прогноз погоди на четвер, 2 серпня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +26...+28
Житомир – +27...+29
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +27...+29