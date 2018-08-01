Прогноз погоди на 2 серпня: у більшості областей України – шалена спека

Погода в Україні в четвер, 2 серпня, буде по-літньому спекотною. Проте сонячно буде далеко не всюди: у західних регіонах країни очікуються дощі з грозами, а на решті території – без опадів.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У четвер температура повітря в Україні становитиме +26+33 градуси. Дощі з грозами ймовірні подекуди на Заході та підійдуть до Вінниччини. Більшість території України – у сухій погоді,

– мовиться у повідомленні синоптика.

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Водночас погода у Києві 2 серпня буде сухою та спекотною, денна температура повітря очікується на рівні +28+29 градусів.

"Суху погоду нам організовує антициклон з дивним ім`ям Ingolf. Найближчими днями літо розгуляється на повну губу, буде сонячно та спекотно. Зниження температури повітря на кілька градусів очікується 6-7 серпня", – додала Діденко.

Прогноз погоди на четвер, 2 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +26...+28

Житомир – +27...+29

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +27...+29



Прогноз погоди на 2 серпня від Укргідрметцентру