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      Прогноз погоди на 30 червня: до деяких областей повертається спека

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      Погода 30 червня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 30 червня / pacificcross.com.vn

      Погода в Україні у неділю, 30 червня, буде знову спекотною, але не всюди. Однак деяким регіонам доведеться приготуватися до нав’язливого сонця.

      Після прохолодної суботи у неділю трохи потепліє, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, температура повітря прогріється до +23+25 градусів.

      У нічні години – свіженько, +11+14 градусів. Є ймовірність локальних невеликих дощів, 
      – пише Діденко.

      Спекотніше буде на Заході – там термометр показуватиме навіть 30 градусів. У Києві у неділю, 30 червня, повітря прогріється до +24 +26 градусів. Дощу киянам очікувати не варто.

      Прогноз погоди на неділю, 30 червня, у містах України:

      Ужгород – +28…+30

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +28…+30

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +28…+30

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +23…+25

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +23…+25

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +22…+24

      Київ – +24…+26

      Прогноз погоди
      Прогноз погоди на 30 червня // Укргідрометцентр

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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