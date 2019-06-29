Прогноз погоди на 30 червня: до деяких областей повертається спека

Погода в Україні у неділю, 30 червня, буде знову спекотною, але не всюди. Однак деяким регіонам доведеться приготуватися до нав’язливого сонця.

Після прохолодної суботи у неділю трохи потепліє, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Цікаво: Аномальна спека у Франції: країна встановила новий "пекельний рекорд" Так, температура повітря прогріється до +23+25 градусів. У нічні години – свіженько, +11+14 градусів. Є ймовірність локальних невеликих дощів,

– пише Діденко. Спекотніше буде на Заході – там термометр показуватиме навіть 30 градусів. У Києві у неділю, 30 червня, повітря прогріється до +24 +26 градусів. Дощу киянам очікувати не варто. Прогноз погоди на неділю, 30 червня, у містах України: Ужгород – +28…+30 Львів – +29…+31 Івано-Франківськ – +28…+30 Тернопіль – +28…+30 Чернівці – +27…+29 Хмельницький – +27…+29 Луцьк – +28…+30 Рівне – +28…+30 Житомир – +25…+27 Вінниця – +25…+27 Одеса – +24…+26 Миколаїв – +24…+26 Херсон – +23…+25 Сімферополь – +23…+25 Кропивницький – +23…+25 Черкаси – +23…+25 Чернігів – +23…+25 Суми – +23…+25 Полтава – +22…+24 Дніпро – +22…+24 Запоріжжя – +23…+25 Донецьк – +22…+24 Луганськ – +22…+24 Харків – +22…+24 Київ – +24…+26

Прогноз погоди на 30 червня // Укргідрометцентр