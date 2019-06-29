Прогноз погоди на 30 червня: до деяких областей повертається спека
Погода в Україні у неділю, 30 червня, буде знову спекотною, але не всюди. Однак деяким регіонам доведеться приготуватися до нав’язливого сонця.
Після прохолодної суботи у неділю трохи потепліє, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Цікаво: Аномальна спека у Франції: країна встановила новий "пекельний рекорд"
Так, температура повітря прогріється до +23+25 градусів.
У нічні години – свіженько, +11+14 градусів. Є ймовірність локальних невеликих дощів,
– пише Діденко.
Спекотніше буде на Заході – там термометр показуватиме навіть 30 градусів. У Києві у неділю, 30 червня, повітря прогріється до +24 +26 градусів. Дощу киянам очікувати не варто.
Прогноз погоди на неділю, 30 червня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +28…+30
Рівне – +28…+30
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +22…+24
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на 30 червня // Укргідрометцентр