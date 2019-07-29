Прогноз погоди на 30 липня: по всій країні спеку згасять літні зливи
Погода в Україні у вівторок, 30 липня, буде все ще спекотною, проте високі температурні позначки трохи знизять дощі. Короткочасні опади передбачають у всіх регіонах.
У північних областях, на Заході, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25...+28 градусів. А ось у південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях неймовірна спека ще затримається. Там температура все ще протримається на рівні +30...+32 градусів. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за атмосферним фронтом. Вранці та вдень вони ймовірні на Заході, Півночі та в Центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять Південь та Схід,
– зазначає фахівець.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Увага! Метеорологи попереджають: протягом доби 30 липня в Україні грози, можливий град та шквали.
У Києві 30 липня спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами в Києві можливі локально.
Прогноз погоди на вівторок, 30 липня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +25…+27