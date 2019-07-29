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      Прогноз погоди на 30 липня: по всій країні спеку згасять літні зливи

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      Погода 30 липня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 30 липня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 30 липня, буде все ще спекотною, проте високі температурні позначки трохи знизять дощі. Короткочасні опади передбачають у всіх регіонах.

      У північних областях, на Заході, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25...+28 градусів. А ось у південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях неймовірна спека ще затримається. Там температура все ще протримається на рівні +30...+32 градусів. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за атмосферним фронтом. Вранці та вдень вони ймовірні на Заході, Півночі та в Центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять Південь та Схід,
      – зазначає фахівець.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду. 

      Увага! Метеорологи попереджають: протягом доби 30 липня в Україні грози, можливий град та шквали.

      У Києві 30 липня спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами в Києві можливі локально.

      Прогноз погоди на вівторок, 30 липня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +26…+28

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +26…+28

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +31…+33

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +26…+28

      Київ – +25…+27

      погода в Україні прогноз погоди 30 липня
      Прогноз погоди на вівторок, 30 липня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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