Прогноз погоди на 30 липня: по всій країні спеку згасять літні зливи

Погода в Україні у вівторок, 30 липня, буде все ще спекотною, проте високі температурні позначки трохи знизять дощі. Короткочасні опади передбачають у всіх регіонах.

У північних областях, на Заході, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25...+28 градусів. А ось у південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях неймовірна спека ще затримається. Там температура все ще протримається на рівні +30...+32 градусів. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за атмосферним фронтом. Вранці та вдень вони ймовірні на Заході, Півночі та в Центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять Південь та Схід,

– зазначає фахівець.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Увага! Метеорологи попереджають: протягом доби 30 липня в Україні грози, можливий град та шквали.

У Києві 30 липня спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами в Києві можливі локально.

Прогноз погоди на вівторок, 30 липня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на вівторок, 30 липня, від Укргідрометцентру