Прогноз погоди на 3 липня: спека в Україні почне спадати
Погода в Україні у середу, 3 липня, буде сонячною, свіжою та менш спекотною, аніж у попередні дні. Літні грози очікуються у південних областях, а в Карпатах можливі легенькі дощі.
Загалом у середу буде комфортний температурний режим, зауважує синоптик Наталка Діденко.
Читайте також: Якою буде погода у липні: прогноз
Стовпчики термометрів 3 липня показуватимуть +23+28 градусів, а на Заході +21+26 градусів,
– сказала синоптик.
Справжня спека затримається ще у південних регіонах, на Луганщині та Донеччині. Попри ймовірні грози, стовпчики термометрів там покажуть +28+31 градус.
Загалом на решті території України буде сонячна та суха погода. Проте, прогнозоване похолодання потрішки пробирається у регіони, через що температура повітря опускається до +24+26 градусів.
У Києві в середу буде гарна погода: сухо та сонячно. Вночі стопчики термометрів покажуть +16+19 градусів, а вдень піднімуться до +24+26 градусів.
Прогноз погоди на середу, 3 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +23…+25
Вінниця – +25…+27
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +27…+29
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +28…+30
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на середу, 3 липня, в Україні