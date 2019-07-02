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      Прогноз погоди на 3 липня: спека в Україні почне спадати

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      Погода 3 липня 2019 – спека в Україні почне спадати
      Прогноз погоди на 3 липня / cutehdwallpapers.com

      Погода в Україні у середу, 3 липня, буде сонячною, свіжою та менш спекотною, аніж у попередні дні. Літні грози очікуються у південних областях, а в Карпатах можливі легенькі дощі.

      Загалом у середу буде комфортний температурний режим, зауважує синоптик Наталка Діденко.

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      Стовпчики термометрів 3 липня показуватимуть +23+28 градусів, а на Заході +21+26 градусів,
      – сказала синоптик.

      Справжня спека затримається ще у південних регіонах, на Луганщині та Донеччині. Попри ймовірні грози, стовпчики термометрів там покажуть +28+31 градус.

      Загалом на решті території України буде сонячна та суха погода. Проте, прогнозоване похолодання потрішки пробирається у регіони, через що температура повітря опускається до +24+26 градусів.

      У Києві в середу буде гарна погода: сухо та сонячно. Вночі стопчики термометрів покажуть +16+19 градусів, а вдень піднімуться до +24+26 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 3 липня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +28…+30

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +24…+26

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +28…+30

      Луганськ – +28…+30

      Харків – +28…+30

      Київ – +24…+26


      Прогноз погоди на середу, 3 липня, в Україні

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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