Прогноз погоди на 3 липня: спека в Україні почне спадати

Погода в Україні у середу, 3 липня, буде сонячною, свіжою та менш спекотною, аніж у попередні дні. Літні грози очікуються у південних областях, а в Карпатах можливі легенькі дощі.

Загалом у середу буде комфортний температурний режим, зауважує синоптик Наталка Діденко.

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Стовпчики термометрів 3 липня показуватимуть +23+28 градусів, а на Заході +21+26 градусів,

– сказала синоптик.

Справжня спека затримається ще у південних регіонах, на Луганщині та Донеччині. Попри ймовірні грози, стовпчики термометрів там покажуть +28+31 градус.

Загалом на решті території України буде сонячна та суха погода. Проте, прогнозоване похолодання потрішки пробирається у регіони, через що температура повітря опускається до +24+26 градусів.

У Києві в середу буде гарна погода: сухо та сонячно. Вночі стопчики термометрів покажуть +16+19 градусів, а вдень піднімуться до +24+26 градусів.

Прогноз погоди на середу, 3 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +23…+25

Вінниця – +25…+27

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +27…+29

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +28…+30

Харків – +28…+30

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на середу, 3 липня, в Україні