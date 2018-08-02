Прогноз погоди на 3 серпня: сонячно та спекотно по всій Україні

Погода в Україні в п'ятницю, 3 серпня, буде сонячною та спекотною. Суттєвих опадів метеорологи не передбачають, проте короткочасні дощі ймовірні у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Сумській областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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3 серпня в Україні втримається спекотна погода. Протягом дня очікується +27...+33 градуси,

– зазначає експерт.

За її словами, по всій території України опади є малоімовірними, але локальні короткочасні дощі можуть пройти у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Сумській областях.

Найспекотніше буде на узбережжях Чорного та Азовського морів – до +29...+32 градусів.

У Києві у п'ятницю буде сухо та спекотно, впродовж дня температура повітря підніметься до +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 3 серпня, у містах України:

Ужгород – +29...+31

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +28...+30

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +27...+29

Харків – +28...+30

Київ – +27...+29



Погода в Україні на п'ятницю, 3 серпня, від Укргідрометцентру