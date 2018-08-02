Прогноз погоди на 3 серпня: сонячно та спекотно по всій Україні
Погода в Україні в п'ятницю, 3 серпня, буде сонячною та спекотною. Суттєвих опадів метеорологи не передбачають, проте короткочасні дощі ймовірні у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Сумській областях.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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3 серпня в Україні втримається спекотна погода. Протягом дня очікується +27...+33 градуси,
– зазначає експерт.
За її словами, по всій території України опади є малоімовірними, але локальні короткочасні дощі можуть пройти у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Сумській областях.
Найспекотніше буде на узбережжях Чорного та Азовського морів – до +29...+32 градусів.
У Києві у п'ятницю буде сухо та спекотно, впродовж дня температура повітря підніметься до +28...+30 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 3 серпня, у містах України:
Ужгород – +29...+31
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +28...+30
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +27...+29
Харків – +28...+30
Київ – +27...+29
Погода в Україні на п'ятницю, 3 серпня, від Укргідрометцентру