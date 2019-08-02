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      Прогноз погоди на 3 серпня: в Україну суне негода і прохолода

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      Погода 3 серпня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / Blog.ferplast.com

      Погода в Україні в суботу, 3 серпня, буде зі зливами, градом, грозами та сильним вітром. Така негода зачепить південні, центральні, західні та східні області. У наступні дні цей циклон поступово переміщуватиметься із Заходу на Схід.

      Хто мешкає в цих областях, відпочиває чи перебуває у справах – будьте уважними, застерегла синоптик Наталка Діденко.

      А ви знали, що липень в Україні побив холодний рекорд?

      Синоптик уточнила, що Північ України та Захід, окрім Прикарпаття, уникне прямого впливу циклону. Тобто в суботу там очікуються невеликі дощі з періодичними проясненнями.

      Температура повітря у більшості областей України становитиме +20+24 градуси. На Півдні ще буде спекотно – +25+30, а вже 4 серпня там і на Сході похолодає.

      Погода у Києві на вихідних буде з невеликими дощами, які чергуватимуться з сонцем. А температура повітря у столиці становитиме +20+22 градуси.

      Прогноз погоди на суботу, 3 серпня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +25…+27

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +20…+22

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +21…+23

      Київ – +20…+22

      Прогноз погоди 3 серпня Україна
      Прогноз погоди на 3 серпня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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