Прогноз погоди на 3 серпня: в Україну суне негода і прохолода
Погода в Україні в суботу, 3 серпня, буде зі зливами, градом, грозами та сильним вітром. Така негода зачепить південні, центральні, західні та східні області. У наступні дні цей циклон поступово переміщуватиметься із Заходу на Схід.
Хто мешкає в цих областях, відпочиває чи перебуває у справах – будьте уважними, застерегла синоптик Наталка Діденко.
А ви знали, що липень в Україні побив холодний рекорд?
Синоптик уточнила, що Північ України та Захід, окрім Прикарпаття, уникне прямого впливу циклону. Тобто в суботу там очікуються невеликі дощі з періодичними проясненнями.
Температура повітря у більшості областей України становитиме +20+24 градуси. На Півдні ще буде спекотно – +25+30, а вже 4 серпня там і на Сході похолодає.
Погода у Києві на вихідних буде з невеликими дощами, які чергуватимуться з сонцем. А температура повітря у столиці становитиме +20+22 градуси.
Прогноз погоди на суботу, 3 серпня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +20…+22
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +20…+22