Прогноз погоди на 3 серпня: в Україну суне негода і прохолода

Погода в Україні в суботу, 3 серпня, буде зі зливами, градом, грозами та сильним вітром. Така негода зачепить південні, центральні, західні та східні області. У наступні дні цей циклон поступово переміщуватиметься із Заходу на Схід.

Хто мешкає в цих областях, відпочиває чи перебуває у справах – будьте уважними, застерегла синоптик Наталка Діденко.

А ви знали, що липень в Україні побив холодний рекорд?

Синоптик уточнила, що Північ України та Захід, окрім Прикарпаття, уникне прямого впливу циклону. Тобто в суботу там очікуються невеликі дощі з періодичними проясненнями.

Температура повітря у більшості областей України становитиме +20+24 градуси. На Півдні ще буде спекотно – +25+30, а вже 4 серпня там і на Сході похолодає.

Погода у Києві на вихідних буде з невеликими дощами, які чергуватимуться з сонцем. А температура повітря у столиці становитиме +20+22 градуси.

Прогноз погоди на суботу, 3 серпня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +20…+22

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 3 серпня від Укргідрометцентру