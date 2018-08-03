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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Прогноз погоди на 4 серпня: всю територію України охопить спека

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Прогноз погоди в Україні на 4 серпня
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / Фото з вільних мереж

Погода в Україні в суботу, 4 серпня, буде сонячною та спекотною. У більшості областей не очікується жодних опадів, проте ймовірність дощів існує здовж північного кордону держави.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"В Україні 4 серпня очікується +27+33 градуси. Суттєві опади малоймовірні. У суботу вздовж північних кордонів наших пройдуть локальні грозові дощі – Волинь, Рівненщина, північні райони Житомирської, Київської та Чернігівської областей", – мовиться у повідомленні синоптика.

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У Києві поблизу водойм, думаю, яблуку не буде де впасти. Бо у столиці 4 серпня +28+30 градусів. Переважно сухо, лише ввечері 4-го серпня є ймовірність короткого дощу з грозою,
– додала Діденко.

Прогноз погоди на суботу, 4 серпня, у містах України:

Ужгород – +30...+32

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +20...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +29...+31

Прогноз погоди 4 серпня Україна спека
Прогноз погоди на 4 серпня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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