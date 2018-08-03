Прогноз погоди на 4 серпня: всю територію України охопить спека
Погода в Україні в суботу, 4 серпня, буде сонячною та спекотною. У більшості областей не очікується жодних опадів, проте ймовірність дощів існує здовж північного кордону держави.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"В Україні 4 серпня очікується +27+33 градуси. Суттєві опади малоймовірні. У суботу вздовж північних кордонів наших пройдуть локальні грозові дощі – Волинь, Рівненщина, північні райони Житомирської, Київської та Чернігівської областей", – мовиться у повідомленні синоптика.
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У Києві поблизу водойм, думаю, яблуку не буде де впасти. Бо у столиці 4 серпня +28+30 градусів. Переважно сухо, лише ввечері 4-го серпня є ймовірність короткого дощу з грозою,
– додала Діденко.
Прогноз погоди на суботу, 4 серпня, у містах України:
Ужгород – +30...+32
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +29...+31
Рівне – +20...+31
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +29...+31