Прогноз погоди на 4 серпня: доволі прохолодно та рясні дощі

Погода в Україні у неділю, 4 серпня, буде прохолодною. Температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів. На півдні та південному сході країни – сильні дощі, грози та шквальний вітер.

З південного заходу, з Балкан, до України рухається активний циклон, пише український синоптик Наталка Діденко. А це означає, що на Півдні України, південному сході, в Приазов'ї, у Дніпрі, Кропивницькому, а також і на Сході України будуть сильні зливи, грози, град та шквали.

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Майже без опадів – лише на Півночі України. Натомість сильний вітер охопить майже усю територію країни. І хоча температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів, відчуватиметься вона нижчою – саме через холодні вітри.

"Київ якось дивовижно спробує уникнути і впливу балканського циклону, і завтрашньої західної вологи. Щось десь і покапає, проте істотних опадів у неділю не очікується. Вдень +20...+22 градуси", – зауважила Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 4 серпня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21…+23

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +20…+22

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя –+20…+22

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +19…+21

Харків – +18…+20

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 4 серпня від Укргідрометцентру