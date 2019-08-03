Прогноз погоди на 4 серпня: доволі прохолодно та рясні дощі
Погода в Україні у неділю, 4 серпня, буде прохолодною. Температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів. На півдні та південному сході країни – сильні дощі, грози та шквальний вітер.
З південного заходу, з Балкан, до України рухається активний циклон, пише український синоптик Наталка Діденко. А це означає, що на Півдні України, південному сході, в Приазов'ї, у Дніпрі, Кропивницькому, а також і на Сході України будуть сильні зливи, грози, град та шквали.
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Майже без опадів – лише на Півночі України. Натомість сильний вітер охопить майже усю територію країни. І хоча температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів, відчуватиметься вона нижчою – саме через холодні вітри.
"Київ якось дивовижно спробує уникнути і впливу балканського циклону, і завтрашньої західної вологи. Щось десь і покапає, проте істотних опадів у неділю не очікується. Вдень +20...+22 градуси", – зауважила Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 4 серпня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21…+23
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +20…+22
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя –+20…+22
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +19…+21
Харків – +18…+20
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на 4 серпня від Укргідрометцентру