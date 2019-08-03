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      Прогноз погоди на 4 серпня: доволі прохолодно та рясні дощі

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      Погода на 4 серпня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода в Україні у неділю, 4 серпня, буде прохолодною. Температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів. На півдні та південному сході країни – сильні дощі, грози та шквальний вітер.

      З південного заходу, з Балкан, до України рухається активний циклон, пише український синоптик Наталка Діденко. А це означає, що на Півдні України, південному сході, в Приазов'ї, у Дніпрі, Кропивницькому, а також і на Сході України будуть сильні зливи, грози, град та шквали.

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      Майже без опадів – лише на Півночі України. Натомість сильний вітер охопить майже усю територію країни. І хоча температура повітря коливатиметься у межах +20...+25 градусів, відчуватиметься вона нижчою – саме через холодні вітри. 

      "Київ якось дивовижно спробує уникнути і впливу балканського циклону, і завтрашньої західної вологи. Щось десь і покапає, проте істотних опадів у неділю не очікується. Вдень +20...+22 градуси", – зауважила Діденко.

      Прогноз погоди на неділю, 4 серпня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +22…+24

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +20…+22

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя –+20…+22

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +18…+20

      Київ – +20…+22

      Погода
      Прогноз погоди на 4 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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