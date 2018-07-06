Прогноз погоди на 7 липня: ідеальна температура, сонячно, але не без опадів
У суботу, 7 липня, в Україні погода буде дуже цікавою, оскільки літо, здається, нарешті закріпилося на своїх позиціях, тому буде тепло та сонячно. Однак разом з тим на Заході та Півночі країни варто очікувати грозових дощів.
Про деталі погодніх примх можна дізнатися на сторінці синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Ніч на Івана Купала очікується теплою, +16...+21 градус. Окремі дощики походять по Заходу та Півночі. Тому усі стрибаючі через багаття можуть вже готуватися, збільшуючи фізичні навантаження в офісах та квартирах.
Завтра вдень у західних та північних областях – висока ймовірність грозових дощів плюс Полтавщина. І все,
– пише Наталка Діденко.
У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Буде тепло але спеки очікувати не варто. Більше того, є ймовірність локальних дощів з грозою.
За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 7 липня буде такою: на Заході +24...+27 градусів, на Сході +27...+31, на Півночі +25...+27, на Півдні країни +27...+31 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +25...+27 градусів.
Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на суботу, 7 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +28...+30
Харків – +26...+28
Київ – +25...+27
Прогноз погоди на суботу, 7 липня, від Укргідрометцентру