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Прогноз погоди на 7 липня: ідеальна температура, сонячно, але не без опадів

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Прогноз погоди на 7 липня
Прогноз погоди на 7 липня / glavcom.ua

У суботу, 7 липня, в Україні погода буде дуже цікавою, оскільки літо, здається, нарешті закріпилося на своїх позиціях, тому буде тепло та сонячно. Однак разом з тим на Заході та Півночі країни варто очікувати грозових дощів.

Про деталі погодніх примх можна дізнатися на сторінці синоптика Наталки Діденко у Facebook.

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Ніч на Івана Купала очікується теплою, +16...+21 градус. Окремі дощики походять по Заходу та Півночі. Тому усі стрибаючі через багаття можуть вже готуватися, збільшуючи фізичні навантаження в офісах та квартирах.
Завтра вдень у західних та північних областях – висока ймовірність грозових дощів плюс Полтавщина. І все,
– пише Наталка Діденко.

У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Буде тепло але спеки очікувати не варто. Більше того, є ймовірність локальних дощів з грозою.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 7 липня буде такою: на Заході +24...+27 градусів, на Сході +27...+31, на Півночі +25...+27, на Півдні країни +27...+31 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +25...+27 градусів.

Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на суботу, 7 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +26...+28

Київ – +25...+27

погода, погода 7 липня, погода в Україні.
Прогноз погоди на суботу, 7 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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