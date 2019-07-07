Прогноз погоди на 8 липня: сонце чергуватиметься з грозами, спеки не буде
Погода в Україні у понеділок, 8 липня, буде комфортною, а подекуди навіть трохи прохолодною, як для літа. Дощі омиватимуть усі регіони, окрім Півночі.
Понеділок, 8 липня, покаже скромні +20...+25 градусів, лише у східних регіонах, а також – у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму ще затримається літня спека, – +25...+30 градусів. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Якщо вам було холоднувато минулого тижня, то це вам здавалося. Бо наступного тижня у більшості областей України справді буде холоднувато. Як на липень,
– додає експерт.
Так, найпрохолодніше 8 липня буде на Волині, Тернопільщині й Львівщині. Там температура повітря підніметься не вище +20...+22 градусів тепла.
Найспекотніші температурні показники покажуть Луганщина і Запоріжжя – +27...+29 градусів.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
"У Києві понеділок буде свіженьким, +21...+23 градуси, хмари чергуватимуться із сонцем, в окремих районах може щось покапати", – пише Наталка Діденко.
Прогноз погоди на понеділок, 8 липня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +24…+26
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +22…+24
Полтава – +23…+25
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +27…+29
Харків – +23…+25
Київ – +21…+23