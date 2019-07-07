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      Прогноз погоди на 8 липня: сонце чергуватиметься з грозами, спеки не буде

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      Прогноз погоди на 8 липня 2019 Україна - що обіцяють синоптики
      Прогноз погоди на 8 липня / sobitie.com.ua

      Погода в Україні у понеділок, 8 липня, буде комфортною, а подекуди навіть трохи прохолодною, як для літа. Дощі омиватимуть усі регіони, окрім Півночі.

      Понеділок, 8 липня, покаже скромні +20...+25 градусів, лише у східних регіонах, а також – у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму ще затримається літня спека, – +25...+30 градусів. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Якщо вам було холоднувато минулого тижня, то це вам здавалося. Бо наступного тижня у більшості областей України справді буде холоднувато. Як на липень,
      – додає експерт.

      Так, найпрохолодніше 8 липня буде на Волині, Тернопільщині й Львівщині. Там температура повітря підніметься не вище +20...+22 градусів тепла.

      Найспекотніші температурні показники покажуть Луганщина і Запоріжжя+27...+29 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      "У Києві понеділок буде свіженьким, +21...+23 градуси, хмари чергуватимуться із сонцем, в окремих районах може щось покапати", – пише Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на понеділок, 8 липня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +25…+27

      Херсон – +25…+27

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +22…+24

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +23…+25

      Київ – +21…+23

      погода прогноз погоди на 8 липня
      Прогноз погоди на понеділок, 8 липня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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