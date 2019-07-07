Прогноз погоди на 8 липня: сонце чергуватиметься з грозами, спеки не буде

Погода в Україні у понеділок, 8 липня, буде комфортною, а подекуди навіть трохи прохолодною, як для літа. Дощі омиватимуть усі регіони, окрім Півночі.

Понеділок, 8 липня, покаже скромні +20...+25 градусів, лише у східних регіонах, а також – у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму ще затримається літня спека, – +25...+30 градусів. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Якщо вам було холоднувато минулого тижня, то це вам здавалося. Бо наступного тижня у більшості областей України справді буде холоднувато. Як на липень,

– додає експерт.

Так, найпрохолодніше 8 липня буде на Волині, Тернопільщині й Львівщині. Там температура повітря підніметься не вище +20...+22 градусів тепла.

Найспекотніші температурні показники покажуть Луганщина і Запоріжжя – +27...+29 градусів.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

"У Києві понеділок буде свіженьким, +21...+23 градуси, хмари чергуватимуться із сонцем, в окремих районах може щось покапати", – пише Наталка Діденко.

Прогноз погоди на понеділок, 8 липня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20…+22

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +24…+26

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +22…+24

Полтава – +23…+25

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +27…+29

Харків – +23…+25

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на понеділок, 8 липня, від Укргідрометцентру