Погода на 9 липня: дощі та прохолода охоплять пів-України

Погоду в Україні у вівторок, 9 липня, очікують прохолодною та дощовою. Дощі є найбільш імовірними на півночі, заході, а також подекуди на Одещині. На решті території буде суха сонячна погода – це, зокрема, стосується сходу та значної частини півдня та центру.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, загалом температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19 – +24 градусів. Водночас на заході місцями буде дещо холодніше – +18 – +20 градусів, а у південній частині та на південному сході – традиційно тепліше: стовпчики термометрів тут піднімуться до +25 – +28 градусів. Крім того, на півночі та на заході є можливим поривчастий вітер, переважно західного напрямку.

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Щодо Києва, то у вівторок тут буде хмарно, а в окремих районах синоптики очікують дощ. Температура вдень у столиці становитиме близько +20 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 9 липня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк –+24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +22…+24

Київ – +20…+22

В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, прогнозують дощі з грозами на заході, а також на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Сумщині. Найхолодніше власне й буде у низці західних областей і на Чернігівщині та Сумщині – +19 – +21 градус, а найтепліше – у Криму : +25 – +27 градусів. Вітер здебільшого дутиме у західному напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 9 липня від Укргідрометцентру