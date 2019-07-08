Погода на 9 липня: дощі та прохолода охоплять пів-України
Погоду в Україні у вівторок, 9 липня, очікують прохолодною та дощовою. Дощі є найбільш імовірними на півночі, заході, а також подекуди на Одещині. На решті території буде суха сонячна погода – це, зокрема, стосується сходу та значної частини півдня та центру.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, загалом температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19 – +24 градусів. Водночас на заході місцями буде дещо холодніше – +18 – +20 градусів, а у південній частині та на південному сході – традиційно тепліше: стовпчики термометрів тут піднімуться до +25 – +28 градусів. Крім того, на півночі та на заході є можливим поривчастий вітер, переважно західного напрямку.
Зверніть увагу! Чим дихають і що п'ють українці: де дізнатися про забруднення довкілля у своєму регіоні?
Щодо Києва, то у вівторок тут буде хмарно, а в окремих районах синоптики очікують дощ. Температура вдень у столиці становитиме близько +20 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 9 липня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк –+24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +22…+24
Київ – +20…+22
В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, прогнозують дощі з грозами на заході, а також на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Сумщині. Найхолодніше власне й буде у низці західних областей і на Чернігівщині та Сумщині – +19 – +21 градус, а найтепліше – у Криму : +25 – +27 градусів. Вітер здебільшого дутиме у західному напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 9 липня від Укргідрометцентру