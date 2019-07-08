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      Погода на 9 липня: дощі та прохолода охоплять пів-України

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      Прогноз погоди на 9 липня 2019 Україна - дощі та прохолода
      Якою буде погода в Україні 9 липня / "5 канал"

      Погоду в Україні у вівторок, 9 липня, очікують прохолодною та дощовою. Дощі є найбільш імовірними на півночі, заході, а також подекуди на Одещині. На решті території буде суха сонячна погода – це, зокрема, стосується сходу та значної частини півдня та центру.

      Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, загалом температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19 – +24 градусів. Водночас на заході місцями буде дещо холодніше – +18 – +20 градусів, а у південній частині та на південному сході – традиційно тепліше: стовпчики термометрів тут піднімуться до +25 – +28 градусів. Крім того, на півночі та на заході є можливим поривчастий вітер, переважно західного напрямку.

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      Щодо Києва, то у вівторок тут буде хмарно, а в окремих районах синоптики очікують дощ. Температура вдень у столиці становитиме близько +20 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 9 липня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +22…+24

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк –+24…+26

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +22…+24

      Київ – +20…+22

      В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, прогнозують дощі з грозами на заході, а також на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Сумщині. Найхолодніше власне й буде у низці західних областей і на Чернігівщині та Сумщині – +19 – +21 градус, а найтепліше – у Криму : +25 – +27 градусів. Вітер здебільшого дутиме у західному напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

      Погода, 9 липня, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди на 9 липня від Укргідрометцентру 

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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