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Прогноз погоди 9 липня: в Україні втримається спека, ймовірні короткочасні дощі

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Прогноз погоди 9 липня
Прогноз погоди 9 липня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні в понеділок, 9 липня, буде спекотною та по-справжньому літньою. Майже по всій території – ймовірні короткочасні дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Періодичні, локальні дощі завтра – на заході, півночі та на Вінниччині. Південь, схід, більшість центру, у денні години – Волинь, Рівненщина – без опадів,
– підкреслює метеоролог.

За словами Діденко, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.

Зокрема, на сході та півдні до +33. А ось у західних регіонах до +23...+27 градусів.

У Києві повітря прогріється до +27...+28 градусів. Столицю вдень може окропити короткочасний дощ із грозою.

Прогноз погоди на понеділок, 9 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +24…+26

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +25…+27

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +27…+29

Київ – +25…+27

погода Україна
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 9 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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